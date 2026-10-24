Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Piyasalarda gram altın fiyatı 6.385 TL olarak güncellendi ve bu da günlük %0,62’lik bir düşüşe işaret ediyor. Bu gelişme, devam eden haftalık geri çekilmenin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Aynı süre zarfında ons altın 3.996 $ seviyesinde işlem görmekteyken, dolar/TL kuru ise 49,69 olarak kaydedildi.

100.000 TL ile grama yatırım yapan bir yatırımcı 15 adet gram altın alarak 4.229 TL'lik bir bakiye bırakmış oluyor. Geçtiğimiz hafta, gram altının kapanış fiyatı 6.635 TL iken şu anki kapanış 6.385 TL. Bu da haftalık bazda 250 TL’lik bir düşüş ve %3,77’lik bir kaybı ifade ediyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL'lik yatırımla 9 adet alınabiliyor ve kalan tutar 6.048 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altının birim fiyatı 10.439 TL seviyesinden işlem görmekte.

Altın piyasasında özellikle gram altındaki fiyat hareketleri dikkat çekiyor. Haftalık kayıpların ardından yatırımcıların yön bulması artan piyasa belirsizliği nedeniyle zorlaşıyor. Bu durumda, piyasa yönünü belirleyecek yeni gelişmelerin beklentisi içinde dikkatle takip edilmeli.

24 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.384 TL 6.385 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.214 TL 10.439 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.365 TL 20.878 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 42.823 TL 43.484 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.497 TL 4.691 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.423 TL 5.175 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.996 $ 3.996 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.451 TL 6.459 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.322 TL 10.560 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.580 TL 21.121 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 42.823 TL 43.484 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.301 TL, direnç seviyesi ise 6.552 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın için ise destek seviyesi 3.938 dolar, direnç seviyesi 4.113 dolar seviyelerinde izleniyor. Yatırımcıların dikkatle bu seviyeleri gözlemlemesi öneriliyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular