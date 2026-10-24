FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.385 TL olarak güncellenirken, bu durum günlük %0,62’lik bir kayba işaret ediyor. Haftalık bazda ise 250 TL’lik düşüş ile %3,77'lik kayıplar dikkat çekiyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Piyasalarda gram altın fiyatı 6.385 TL olarak güncellendi ve bu da günlük %0,62’lik bir düşüşe işaret ediyor. Bu gelişme, devam eden haftalık geri çekilmenin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Aynı süre zarfında ons altın 3.996 $ seviyesinde işlem görmekteyken, dolar/TL kuru ise 49,69 olarak kaydedildi.

100.000 TL ile grama yatırım yapan bir yatırımcı 15 adet gram altın alarak 4.229 TL'lik bir bakiye bırakmış oluyor. Geçtiğimiz hafta, gram altının kapanış fiyatı 6.635 TL iken şu anki kapanış 6.385 TL. Bu da haftalık bazda 250 TL’lik bir düşüş ve %3,77’lik bir kaybı ifade ediyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL'lik yatırımla 9 adet alınabiliyor ve kalan tutar 6.048 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altının birim fiyatı 10.439 TL seviyesinden işlem görmekte.

Altın piyasasında özellikle gram altındaki fiyat hareketleri dikkat çekiyor. Haftalık kayıpların ardından yatırımcıların yön bulması artan piyasa belirsizliği nedeniyle zorlaşıyor. Bu durumda, piyasa yönünü belirleyecek yeni gelişmelerin beklentisi içinde dikkatle takip edilmeli.

Güncel Altın Fiyatları

24 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.384 TL 6.385 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.214 TL 10.439 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.365 TL 20.878 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 42.823 TL 43.484 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.497 TL 4.691 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.423 TL 5.175 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.996 $ 3.996 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.451 TL 6.459 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.322 TL 10.560 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.580 TL 21.121 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 42.823 TL 43.484 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.301 TL, direnç seviyesi ise 6.552 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın için ise destek seviyesi 3.938 dolar, direnç seviyesi 4.113 dolar seviyelerinde izleniyor. Yatırımcıların dikkatle bu seviyeleri gözlemlemesi öneriliyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.451 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 645.139 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.439 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.996 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
7 ildeki bazı taşınmazların özelleştirilmesine karar verildi7 ildeki bazı taşınmazların özelleştirilmesine karar verildi
TİGEM 211,9 ton yağlık ayçiçeği satacakTİGEM 211,9 ton yağlık ayçiçeği satacak

Anahtar Kelimeler:
altın alış satış güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.