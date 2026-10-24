Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Piyasalarda gram altın fiyatı 6.385 TL olarak güncellendi ve bu da günlük %0,62’lik bir düşüşe işaret ediyor. Bu gelişme, devam eden haftalık geri çekilmenin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Aynı süre zarfında ons altın 3.996 $ seviyesinde işlem görmekteyken, dolar/TL kuru ise 49,69 olarak kaydedildi.
100.000 TL ile grama yatırım yapan bir yatırımcı 15 adet gram altın alarak 4.229 TL'lik bir bakiye bırakmış oluyor. Geçtiğimiz hafta, gram altının kapanış fiyatı 6.635 TL iken şu anki kapanış 6.385 TL. Bu da haftalık bazda 250 TL’lik bir düşüş ve %3,77’lik bir kaybı ifade ediyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL'lik yatırımla 9 adet alınabiliyor ve kalan tutar 6.048 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altının birim fiyatı 10.439 TL seviyesinden işlem görmekte.
Altın piyasasında özellikle gram altındaki fiyat hareketleri dikkat çekiyor. Haftalık kayıpların ardından yatırımcıların yön bulması artan piyasa belirsizliği nedeniyle zorlaşıyor. Bu durumda, piyasa yönünü belirleyecek yeni gelişmelerin beklentisi içinde dikkatle takip edilmeli.
24 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.384 TL
|6.385 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.214 TL
|10.439 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.365 TL
|20.878 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|42.823 TL
|43.484 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.497 TL
|4.691 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.423 TL
|5.175 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.996 $
|3.996 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.451 TL
|6.459 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.322 TL
|10.560 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.580 TL
|21.121 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|42.823 TL
|43.484 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.301 TL, direnç seviyesi ise 6.552 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın için ise destek seviyesi 3.938 dolar, direnç seviyesi 4.113 dolar seviyelerinde izleniyor. Yatırımcıların dikkatle bu seviyeleri gözlemlemesi öneriliyor.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.451 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 645.139 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.439 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.996 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum