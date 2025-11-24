FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Kasım Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

24 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatları, uluslararası piyasalarda dikkat çekici bir biçimde artış gösteriyor. Ons altın 4.061,67 Dolar seviyesine ulaşırken, gram altın 5.542,04 TL'den işlem görmekte. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altının fiyatları da yatırımcılar için dikkat çekiyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak altına olan değişkenlik gösteriyor. Yatırımcılar için altın, belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak değerlendiriliyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Kasım Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Son Durum: 24 Kasım 2025

24 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları uluslararası piyasalarda dikkat çekici bir seyir izliyor. Saat 10:00 itibarıyla kıymetli metalin ons fiyatı 4.061,67 Dolar olarak işlem görmekte. Ekonomik belirsizlikler, güvenli limanlara yönelimi artırıyor.

Gram altın işlemlerinde alış fiyatı 5.542,04 TL, satış fiyatı ise 5.542,79 TL seviyelerinde. Fiyatların artışı, altını bir seçenek olarak ortaya tutuyor. Yerel piyasalarda gram altın, bireysel yatırımcılar için tercih edilen kıymetli metal olma özelliğini koruyor.

Çeyrek altın fiyatları 8.867,27 TL alış ve 9.062,47 TL satış seviyelerinden işlem görmekte. Yarım altın ise 17.679,12 TL alış ve 18.124,94 TL satış fiyatıyla sunuluyor. Geleneksel yatırım araçları, hediyelik altın alımında yaygınlık gösteriyor. Tüketiciler, bu altın çeşitlerini sıkça tercih ediyor.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 38.184 TL ve satış fiyatı 38.761 TL olarak işlem görmekte. Bu fiyat, uzun vadeli yatırım için bir seçenek olabilir. Gremse altın ise alış fiyatı 93.002 TL, satış fiyatı 93.714 TL olarak güncellenmiş.

Ata altın ve ziynet altın fiyatları da önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ata altının alış fiyatı 38.344 TL, satış fiyatı 38.540 TL olarak belirlenmiş. Ziynet altının alış fiyatı ise 35.469,08 TL, satış fiyatı 36.139,02 TL seviyelerinde seyrediyor.

Son olarak, bilezik fiyatları piyasa dinamiklerini etkileyen bir unsur. 14 ayar bilezik gramı 3.156,88 TL alış ve 4.246,56 TL satış fiyatları ile işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı ise 4.018,75 TL alış ve 4.650 TL satış fiyatından işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı, 5.225,43 TL alış ve 5.455,74 TL satış fiyatı ile karşımıza çıkmakta. Bu bilezikler, hediyelik ve kişisel kullanım için tercih ediliyor.

Sonuç olarak, 24 Kasım 2025’te altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara göre değişim göstermekte. Yatırımcılar, bu fiyatları dikkate alarak stratejiler geliştirebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 milyona yakın kişi indirimli yararlandı! Yıl sonuna kadar sürecek1 milyona yakın kişi indirimli yararlandı! Yıl sonuna kadar sürecek
Milyonların gözü kulağı burada! Asgari ücrette öne çıkan zam senaryosu...Milyonların gözü kulağı burada! Asgari ücrette öne çıkan zam senaryosu...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.545,07
5.545,84
% -0.11
11:30
Ons Altın / TL
172.448,02
172.488,39
% -0.12
11:45
Ons Altın / USD
4.063,25
4.063,80
% -0.14
11:45
Çeyrek Altın
8.872,11
9.067,44
% -0.11
11:30
Yarım Altın
17.688,78
18.134,88
% -0.11
11:30
Ziynet Altın
35.488,45
36.158,84
% -0.11
11:30
Cumhuriyet Altını
38.184,00
38.761,00
% 0.1
13:04
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.