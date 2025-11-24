Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Kasım Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Son Durum: 24 Kasım 2025

24 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları uluslararası piyasalarda dikkat çekici bir seyir izliyor. Saat 10:00 itibarıyla kıymetli metalin ons fiyatı 4.061,67 Dolar olarak işlem görmekte. Ekonomik belirsizlikler, güvenli limanlara yönelimi artırıyor.

Gram altın işlemlerinde alış fiyatı 5.542,04 TL, satış fiyatı ise 5.542,79 TL seviyelerinde. Fiyatların artışı, altını bir seçenek olarak ortaya tutuyor. Yerel piyasalarda gram altın, bireysel yatırımcılar için tercih edilen kıymetli metal olma özelliğini koruyor.

Çeyrek altın fiyatları 8.867,27 TL alış ve 9.062,47 TL satış seviyelerinden işlem görmekte. Yarım altın ise 17.679,12 TL alış ve 18.124,94 TL satış fiyatıyla sunuluyor. Geleneksel yatırım araçları, hediyelik altın alımında yaygınlık gösteriyor. Tüketiciler, bu altın çeşitlerini sıkça tercih ediyor.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 38.184 TL ve satış fiyatı 38.761 TL olarak işlem görmekte. Bu fiyat, uzun vadeli yatırım için bir seçenek olabilir. Gremse altın ise alış fiyatı 93.002 TL, satış fiyatı 93.714 TL olarak güncellenmiş.

Ata altın ve ziynet altın fiyatları da önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ata altının alış fiyatı 38.344 TL, satış fiyatı 38.540 TL olarak belirlenmiş. Ziynet altının alış fiyatı ise 35.469,08 TL, satış fiyatı 36.139,02 TL seviyelerinde seyrediyor.

Son olarak, bilezik fiyatları piyasa dinamiklerini etkileyen bir unsur. 14 ayar bilezik gramı 3.156,88 TL alış ve 4.246,56 TL satış fiyatları ile işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı ise 4.018,75 TL alış ve 4.650 TL satış fiyatından işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı, 5.225,43 TL alış ve 5.455,74 TL satış fiyatı ile karşımıza çıkmakta. Bu bilezikler, hediyelik ve kişisel kullanım için tercih ediliyor.

Sonuç olarak, 24 Kasım 2025’te altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara göre değişim göstermekte. Yatırımcılar, bu fiyatları dikkate alarak stratejiler geliştirebilir.