Güncel gram altın fiyatı 5.905 TL seviyesinden işlem görüyor ve bu, piyasalarda günlük %0,12'lik hafif bir geri çekilme yaşandığını gösteriyor. Özellikle, 7 gün önceki kapanış fiyatı 6.240 TL iken, son kapanışta 5.896 TL olarak gerçekleşti. Haftalık değişim ise -344 TL ile birlikte %5,51'lik bir düşüşle sonuçlandı. Bu duruma paralel olarak, ons altın fiyatı 3.625 $ seviyesinde sabit kalmaya devam ediyor. Dolar/TL kuru ise 50,63 olarak ölçüldü.
100.000 TL bütçe ile gram altın yatırımında 16 adet alım yapıldı ve kullanıcının elinde 5.516 TL kalmış durumda. Çeyrek altın yatırımı içinse 10 adet alım gerçekleştirilmiş olup, kalan tutar 3.449 TL olarak kaydedildi. Güncel altın fiyatları, haftanın ilerleyen günlerinde yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecektir.
24 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|5.904 TL
|5.905 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|9.447 TL
|9.655 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|18.835 TL
|19.310 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|40.713 TL
|41.327 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.341 TL
|4.509 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.227 TL
|4.950 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.624 $
|3.625 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.186 TL
|6.197 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|9.897 TL
|10.132 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|19.732 TL
|20.265 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|40.713 TL
|41.327 TL
Altın fiyatlarının seçiminde dikkat çeken unsurları göz önünde bulundurarak önümüzdeki günlerde piyasa hareketlerini izlemek önemli olacaktır. Grafikte ise son 7 günlük fiyat değişimlerinin izlendiği bir eğilim yer alıyor.
Gram altın için destek seviyesi 5.672 TL, direnç ise 6.180 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın tarafında ise destek 3.481 dolar, direnç 3.807 dolar seviyelerinde bulunmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalar, bu seviyelerin kırılmasıyla yön bulabilir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.186 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 618.569 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 9.655 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.625 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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