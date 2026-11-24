Güncel gram altın fiyatı 5.905 TL seviyesinden işlem görüyor ve bu, piyasalarda günlük %0,12'lik hafif bir geri çekilme yaşandığını gösteriyor. Özellikle, 7 gün önceki kapanış fiyatı 6.240 TL iken, son kapanışta 5.896 TL olarak gerçekleşti. Haftalık değişim ise -344 TL ile birlikte %5,51'lik bir düşüşle sonuçlandı. Bu duruma paralel olarak, ons altın fiyatı 3.625 $ seviyesinde sabit kalmaya devam ediyor. Dolar/TL kuru ise 50,63 olarak ölçüldü.

100.000 TL bütçe ile gram altın yatırımında 16 adet alım yapıldı ve kullanıcının elinde 5.516 TL kalmış durumda. Çeyrek altın yatırımı içinse 10 adet alım gerçekleştirilmiş olup, kalan tutar 3.449 TL olarak kaydedildi. Güncel altın fiyatları, haftanın ilerleyen günlerinde yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecektir.

Güncel Altın Fiyatları

24 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 5.904 TL 5.905 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 9.447 TL 9.655 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 18.835 TL 19.310 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 40.713 TL 41.327 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.341 TL 4.509 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.227 TL 4.950 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.624 $ 3.625 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.186 TL 6.197 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 9.897 TL 10.132 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 19.732 TL 20.265 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 40.713 TL 41.327 TL





Altın fiyatlarının seçiminde dikkat çeken unsurları göz önünde bulundurarak önümüzdeki günlerde piyasa hareketlerini izlemek önemli olacaktır. Grafikte ise son 7 günlük fiyat değişimlerinin izlendiği bir eğilim yer alıyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 5.672 TL, direnç ise 6.180 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın tarafında ise destek 3.481 dolar, direnç 3.807 dolar seviyelerinde bulunmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalar, bu seviyelerin kırılmasıyla yön bulabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular