Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Mayıs Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Güncel Durum – 24 Mayıs 2026

24 Mayıs 2026 itibarıyla altın fiyatları, dalgalı bir seyir izliyor. Saat 10:00’da onsta altın fiyatı 4.509,09 Dolar. Bu, global anlamda önemli bir gösterge.

Yerel piyasalarda, gram altın alış fiyatı 6.630 TL. Satış fiyatı ise 6.630,84 TL.

Çeyrek altın fiyatları vatandaşın radarında. Çeyrek altın alış fiyatı 10.608 TL. Satış fiyatı 10.841,42 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın alış fiyatı 21.149,70 TL. Satış fiyatı 21.682,84 TL olarak kaydediliyor. Cumhuriyet altını için alış fiyatı 44.067 TL. Satış fiyatı ise 44.733 TL.

Alternatif altın ürünleri arasında yer alan gremse altın fiyatları, alışta 107.453 TL. Satışta ise 108.663 TL. Ata altın alış fiyatı 44.242 TL. Satış fiyatı 44.551 TL olarak tespit edilmiş. Ziynet altını alacaklar için alış fiyatı 42.432 TL. Satış fiyatı ise 43.233,06 TL seviyesinde.

Bilezik gram fiyatları alıcılar açısından dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.624,43 TL. Satış fiyatı 4.831,20 TL olarak belirlenmiş. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.640,54 TL. Satışta 5.350 TL olarak saptanmış. 22 ayar bilezik gram fiyatları alışta 6.033,95 TL. Satışta 6.310,22 TL seviyelerinde işlem görüyor.