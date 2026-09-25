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Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son günlerde gram altın fiyatlarında kısıtlı bir artış gözlemleniyor ve bugün fiyatı 6.731 TL seviyesinde işlem görmekte. Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün etkileri hala devam ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son dönemde gram altın fiyatlarında günlük sınırlı bir yükseliş gözlemleniyor. Bugün gram altın, 6.731 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı zamanda ons altın 4.276 $ olarak belirlenirken, dolar/TL kuru 48,97 seviyesinde yer almakta. Geçtiğimiz hafta gram altında yaşanan geri çekilmenin etkileri de hala hissediliyor.

100.000 TL bütçe ile gram altın alındığında 14 adet gram altın edinilirken, kalan tutar 5.764 TL oluyor. Çeyrek altın yatırımı yapılması durumunda ise 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve hesapta 952 TL kalıyor. Geçtiğimiz hafta gram altın 6.802 TL'den kapanmıştı. Güncel kapanış fiyatı ise 6.733 TL olarak belirlenmiş olup haftalık bazda 70 TL'lik bir düşüş yaşanmış durumda (%-1,02).

Güncel Altın Fiyatları

25 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.730 TL 6.731 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.768 TL 11.005 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.469 TL 22.011 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.465 TL 45.137 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.654 TL 4.868 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.590 TL 5.385 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.277 $ 4.278 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.685 TL 6.692 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.697 TL 10.941 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.327 TL 21.882 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.465 TL 45.137 TL


Son durumda yapılacak fiyat analizi çerçevesinde aşağıdaki grafik, güncel fiyat hareketliliğini görsel olarak yansıtmaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.679 TL, direnç seviyesi ise 6.826 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 4.242 $ ve direnç 4.345 $ seviyelerinde izleniyor. Teknik göstergeler, yatırımcıların bu seviyeleri dikkatle takip etmelerini öneriyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.685 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 668.544 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.005 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.278 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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