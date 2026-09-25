Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son dönemde gram altın fiyatlarında günlük sınırlı bir yükseliş gözlemleniyor. Bugün gram altın, 6.731 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı zamanda ons altın 4.276 $ olarak belirlenirken, dolar/TL kuru 48,97 seviyesinde yer almakta. Geçtiğimiz hafta gram altında yaşanan geri çekilmenin etkileri de hala hissediliyor.
100.000 TL bütçe ile gram altın alındığında 14 adet gram altın edinilirken, kalan tutar 5.764 TL oluyor. Çeyrek altın yatırımı yapılması durumunda ise 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve hesapta 952 TL kalıyor. Geçtiğimiz hafta gram altın 6.802 TL'den kapanmıştı. Güncel kapanış fiyatı ise 6.733 TL olarak belirlenmiş olup haftalık bazda 70 TL'lik bir düşüş yaşanmış durumda (%-1,02).
25 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.730 TL
|6.731 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.768 TL
|11.005 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.469 TL
|22.011 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|44.465 TL
|45.137 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.654 TL
|4.868 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.590 TL
|5.385 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.277 $
|4.278 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.685 TL
|6.692 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.697 TL
|10.941 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.327 TL
|21.882 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|44.465 TL
|45.137 TL
Son durumda yapılacak fiyat analizi çerçevesinde aşağıdaki grafik, güncel fiyat hareketliliğini görsel olarak yansıtmaktadır.
Gram altın için destek seviyesi 6.679 TL, direnç seviyesi ise 6.826 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 4.242 $ ve direnç 4.345 $ seviyelerinde izleniyor. Teknik göstergeler, yatırımcıların bu seviyeleri dikkatle takip etmelerini öneriyor.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.685 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 668.544 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.005 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.278 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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