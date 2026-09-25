Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son dönemde gram altın fiyatlarında günlük sınırlı bir yükseliş gözlemleniyor. Bugün gram altın, 6.731 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı zamanda ons altın 4.276 $ olarak belirlenirken, dolar/TL kuru 48,97 seviyesinde yer almakta. Geçtiğimiz hafta gram altında yaşanan geri çekilmenin etkileri de hala hissediliyor.

100.000 TL bütçe ile gram altın alındığında 14 adet gram altın edinilirken, kalan tutar 5.764 TL oluyor. Çeyrek altın yatırımı yapılması durumunda ise 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve hesapta 952 TL kalıyor. Geçtiğimiz hafta gram altın 6.802 TL'den kapanmıştı. Güncel kapanış fiyatı ise 6.733 TL olarak belirlenmiş olup haftalık bazda 70 TL'lik bir düşüş yaşanmış durumda (%-1,02).

25 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.730 TL 6.731 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.768 TL 11.005 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.469 TL 22.011 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.465 TL 45.137 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.654 TL 4.868 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.590 TL 5.385 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.277 $ 4.278 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.685 TL 6.692 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.697 TL 10.941 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.327 TL 21.882 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.465 TL 45.137 TL





Son durumda yapılacak fiyat analizi çerçevesinde aşağıdaki grafik, güncel fiyat hareketliliğini görsel olarak yansıtmaktadır.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.679 TL, direnç seviyesi ise 6.826 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 4.242 $ ve direnç 4.345 $ seviyelerinde izleniyor. Teknik göstergeler, yatırımcıların bu seviyeleri dikkatle takip etmelerini öneriyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular