Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Kasım Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

25 Kasım 2025 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları, global piyasalarda ve yerel borsada önemli dalgalanmalar göstermektedir. Özellikle ons altın fiyatları 4.142,27 dolara ulaşmıştır. Bu durum, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bir olgu ortaya koymaktadır. Yükseliş, uluslararası ekonomi ve jeopolitik dinamiklerden etkilenmektedir. Altın, değerli maden olarak güvenli liman olarak görülmektedir.

Türkiye'deki gram altın fiyatlarına bakarsak, gram altın alış fiyatı 5.651,877 TL, satış fiyatı ise 5.652,642 TL'ye ulaşmıştır. Bu durum, yatırımcıların gram cinsinden altın alım satım yapma kararlarını etkilemektedir. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanma, gram altın fiyatlarının yönünü belirlemede büyük rol oynamaktadır. Enflasyon beklentileri de bu durumu desteklemektedir.

Çeyrek altın fiyatlarında ise alış fiyatı 9.043 TL, satış fiyatı 9.242,07 TL olarak kaydedilmiştir. Çeyrek altın, düğünler ve özel kutlamalar için popüler bir hediye seçeneğidir. Yatırımcıların bu altın türüne olan talebi artmaktadır. Bu da piyasa fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunuyor.

Yarım altın alış fiyatı 18.029,49 TL, satış fiyatı ise 18.484,14 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Yarım altın, ikili ilişkilerde ve önemli günlerde hediye olarak tercih edilmektedir. Talep her zaman yükselmektedir.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 38.114 TL, satış fiyatı 38.691 TL'dir. Bu fiyatlar, uzun vadeli yatırım düşünenler için önemli bir durum oluşturmaktadır. Cumhuriyet altını, birikim aracı olarak güvenle tercih edilmektedir.

Diğer altın türlerine baktığımızda, gremse altının alış fiyatı 94.221 TL, satış fiyatı ise 95.090 TL olarak kaydedilmiştir. Ata altını 38.846 TL alış, 39.106 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. Ziynet altını ise alış fiyatı 36.172,01 TL, satış fiyatı ise 36.855,23 TL'dir. Bu ürünler hediyelik eşya olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, piyasalardaki dalgalanmalara duyarlıdırlar.

Bilezik fiyatlarına gelince, 14 ayar için gram alış fiyatı 3.199,02 TL, satış fiyatı ise 4.301,61 TL'dir. 18 ayar bilezikte, alış fiyatı 4.066,38 TL, satış fiyatı 4.650 TL'dir. 22 ayar bilezik için gram fiyatları ise alış 5.293,90 TL, satış 5.536,20 TL seviyesine ulaşmıştır. Kalite ve ayar seviyesi, bileziklerin fiyatlarını belirleyen önemli etmenlerdir.

Türkiye'de altın fiyatlarının piyasa dinamiklerine bağlı olarak şekillendiği görülmektedir. Yatırımcılar, sürekli bir belirsizlik içindedir. Altının değeri yükselmekte ve dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu durum, yatırımcıların altına olan ilgisini artırmaktadır. Ancak, risk yönetimi yapmak da gerekmektedir. Yatırım kararları alınırken piyasa koşulları, ekonomik veriler ve global gelişmeler dikkate alınmalıdır.