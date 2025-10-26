Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Ekim Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

26 Ekim 2025 tarihi saat 10.00 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekiyor. Ons altının dolardaki değeri 4.112,22 dolar seviyesinde. Bu, yatırımcılar için önemli bir durumu ortaya koyuyor.

Gram altın fiyatı alışta 5.544,309 TL, satışta ise 5.545,347 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, gram altın yatırımcıları için önemli referans noktası oluşturuyor. Yatırımcıların gram altına olan ilgisi ons altın fiyatları ile paralel olarak devam edebilir.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 8.870,89 TL, satışta ise 9.066,64 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın, hediyelik veya yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Küçük yatırımcılar arasında popülaritesini koruyor. Yarım altın fiyatları alışta 17.686,35 TL, satışta 18.133,28 TL seviyesinde.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 39.111 TL, satış fiyatı ise 39.704 TL'den işlem görmekte. Gremse altın fiyatı ise alışta 95.284 TL, satışta 96.243 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlandırmalar, piyasa dalgalanmalarını yansıtan önemli indikatörlerdir.

Ata altını, alışta 39.255 TL, satışta 39.622 TL’den işlem görmekte. Ayrıca ziynet altını alışta 35.483,58 TL, satışta ise 36.155,66 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyat hareketleri, altın yatırımcılarının yönelimine dair önemli bir gösterge sunuyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.235,80 TL, satışta 4.347,71 TL'dir. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.118,79 TL, satışta 4.697 TL seviyelerinde işlem görmekte. 22 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 5.353,67 TL, satışta 5.603,57 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, bilezik alım satımını düşünen yatırımcılar için önemli bir fiyat aralığı sunmaktadır.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 5.516,587 TL, satış fiyatı ise 5.517,62 TL'dir. Tüm bu veriler, altın piyasasının genel hareketliliğini gösteriyor. Yatırımcıların altın fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip etmeleri önem taşımaktadır. Bu durum, yönelimlerini belirlemekte yardımcı olacaktır.