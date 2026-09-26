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Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.741 TL seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte %0,33'lük bir artış kaydedildi. Haftalık bazda ise fiyat, 6.802 TL'den 6.741 TL'ye gerileyerek %0,90 düşüş yaşadı.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı bugün 6.741 TL seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saat içerisinde gram altın fiyatında %0,33 oranında bir artış kaydedilmişken, ons altın değeri ise 4.285 $ olarak belirtiliyor. Dolar/TL kuru da 48,93 seviyesinde bulunuyor. Tüm bu veriler ışığında gram altın fiyatındaki yükselişin sınırlı kaldığı, fakat haftalık geri çekilmenin de dikkat çekici olduğu gözlemleniyor.

100.000 TL ile gram altın alacak olursak, 14 adet gram altın elde edilirken, işlem sonucunda kalan tutar 5.629 TL olarak belirleniyor. Bu durum, yatırımcıların mevcut fiyatlardan gram altın alımında dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor. Haftalık bazda ise gram altın, 7 gün önceki kapanışında 6.802 TL'den 6.741 TL'ye gerileyerek toplamda 61 TL'lik bir kayıp yaşadı ve bu da bize %0,90’lık bir düşüş oranı sunuyor.

Çeyrek altın fiyatları ise 10.784 TL alış ve 11.021 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. 100.000 TL ile çeyrek altın alımında ise 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve kalan tutar 809 TL şeklinde hesaplanıyor. Bu hafta çeyrek altındaki fiyat hareketleri, yatırımcılar için yön belirleyici olabilir.

Güncel Altın Fiyatları

26 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.740 TL 6.741 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.784 TL 11.021 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.500 TL 22.042 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.615 TL 45.287 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.661 TL 4.879 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.605 TL 5.405 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.284 $ 4.285 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.702 TL 6.708 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.722 TL 10.967 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.378 TL 21.935 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.615 TL 45.287 TL


Grafik üzerinden altın fiyatlarının son 7 günlük değişimini gözlemlemek mümkün.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.684 TL, direnç seviyesi ise 6.832 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek seviyesi 4.247 dolar, direnç seviyesi ise 4.350 dolar olarak dikkat çekmektedir. Bu seviyelerin izlenmesi, piyasa yönelimi açısından önemli bir gösterge oluşturabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.702 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 670.153 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.021 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.285 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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