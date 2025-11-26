Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Kasım Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

26 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın piyasalarında dalgalı bir seyir gözlemlenmektedir. Saat 10:00'da altın fiyatları, yatırımcılar için ilgi çekici veriler sunmaktadır. Dolar bazında ons altının fiyatı 4.149,33 dolara ulaşmış durumdadır. Bu oran, uluslararası piyasalardaki altın talebinin ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın etkisini yansıtmaktadır.

Türkiye'de gram altın fiyatları, alış fiyatı 5.670,267 TL, satış fiyatı 5.670,991 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar için bu fiyatlar, altın yatırımlarını değerlendirmek adına önemlidir. Yerel yatırımcılar, gram altın fiyatlarını yakından takip etmektedir. Bu sayede küçük çaplı yatırımlar yapmayı tercih etmektedirler.

Tek bir ons altın alım satımında, alış fiyatı 176.335,54 TL'dir. Satış fiyatı ise 176.422,84 TL düzeyindedir. Bu veriler, Türkiye içindeki ons altın alım satımlarının TL cinsinden gerçekleştiğini göstermektedir. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, özellikle yatırımcıların ilgisini çekmektedir.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 9.072,43 TL, satışta 9.272,07 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altının alış fiyatı 18.088,15 TL, satış fiyatı ise 18.544,14 TL'dir. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 38.373 TL, satış fiyatı 38.953 TL olarak kaydedilmektedir. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın çeşitliliğine göre stratejiler oluşturmasına olanak sağlamaktadır.

Gremse altının alış ve satış fiyatları sırasıyla 93.716 TL ve 94.628 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın alış fiyatı 38.638 TL'dir. Satış fiyatı ise 38.916 TL'ye ulaşmaktadır. Ziynet altını, 36.289,71 TL'ye alış, 36.974,86 TL'ye satış fiyatlarıyla dikkat çekmektedir. Bilezik pazarında farklı ayarlara ait fiyatlar da önemlidir.

14 ayar bilezik gramı 3.181,57 TL ile 4.283,13 TL arasında işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı, alışta 4.020,99 TL, satışta 4.650 TL'den satılmaktadır. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise sırasıyla 5.265,55 TL ve 5.509,19 TL olarak belirlenmiştir.

Serbest piyasa koşullarında 0.995 ayar has altın fiyatları, alışta 5.641,916 TL ve satışta 5.642,636 TL ile işlem görmektedir. Bu altın türlerinin fiyatları, yatırımcıların piyasadaki fırsatları değerlendirmesi açısından önem taşımaktadır. Altın fiyatlarındaki bu gelişmeler ve değişkenlikler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam edecektir.