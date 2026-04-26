Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Nisan Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 26 Nisan 2026 itibarıyla dalgalı bir seyir izliyor. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.709,16 Dolar seviyesine ulaşmışken, yerel piyasalarda gram altın 6.814,228 TL alış, 6.815,039 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 10.902,76 TL, Cumhuriyet altını ise 45.050 TL alış fiyatıyla dikkat çekiyor. Yatırımcılar, enflasyon ve döviz kurlarının etkisiyle altına yöneliyor.

Altın fiyatları, 26 Nisan 2026 itibarıyla dikkat çekici bir seyir izliyor. Saat 10:00’de elde edilen verilere göre, ons altın uluslararası piyasalarda 4.709,16 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, küresel ekonomik koşulların, enflasyonun ve faiz oranlarının altın talebine etkisini gösteriyor.

Yerel piyasalarda gram altın fiyatları, 6.814,228 TL alış ve 6.815,039 TL satış seviyelerine ulaşmış durumda. Gram altın, yatırımcılar için önemli bir değer saklama aracı olmaya devam ediyor. Bu seviyeler, yerel piyasalar ve döviz kurlarının altın fiyatları üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Çeyrek altın yatırımcılar için dikkate değer bir alternatif. Çeyrek altının alış fiyatı 10.902,76 TL, satış fiyatı ise 11.142,59 TL’dir. Yarım altın fiyatları ise alışta 21.737,39 TL, satışta 22.285,18 TL olarak işlem görüyor. Bu fiyatlar, geleneksel hediye ve yatırım aracı olarak kullanılan altınların değerini yansıtıyor.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 45.050 TL, satış fiyatı ise 45.730 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın fiyatları, 109.862 TL alış ve 111.858 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. Ata altın ise 45.321 TL alış, 45.698 TL satış fiyatıyla izleniyor. Bu tür altınlar, yatırım ve kişisel ihtiyaçlar için sıkça tercih edilmektedir.

Ziynet altın fiyatları alışta 43.611,06 TL, satışta ise 44.434,05 TL olarak kaydedilmiştir. Bu altın türü takı olarak kullanılmakta ve değer saklama aracı rolü taşımaktadır. Ayrıca, bilezik fiyatları yatırımcıların ilgisini çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.707,69 TL, satışta 4.931,42 TL’dir. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.751,60 TL, satış fiyatı ise 5.450 TL’dir. 22 ayar bilezik gramı fiyatları alışta 6.169,25 TL, satışta 6.456,69 TL’dir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları ise 6.780,157 TL alış ve 6.780,964 TL satış seviyelerinde belirlenmiştir. Altın fiyatları, yatırımcılar için hâlâ güvenli bir liman olarak görülüyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, global ekonomik belirsizlikler ve enflasyon beklentileri, yatırımcıları altına yönlendiriyor. Bu veriler ışığında, altın piyasasındaki gelişmeler yakından takip edilmeye devam edecektir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.814,23
6.815,04
% 0.53
23:59
Ons Altın / TL
211.759,44
212.128,39
% 0.53
23:59
Ons Altın / USD
4.708,89
4.709,45
% 0.34
23:59
Çeyrek Altın
10.902,76
11.142,59
% 0.53
23:59
Yarım Altın
21.737,39
22.285,18
% 0.53
23:59
Ziynet Altın
43.611,06
44.434,05
% 0.53
23:59
Cumhuriyet Altını
45.050,00
45.730,00
% 0.22
12:38
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

