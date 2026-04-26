Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Nisan Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 26 Nisan 2026 itibarıyla dikkat çekici bir seyir izliyor. Saat 10:00’de elde edilen verilere göre, ons altın uluslararası piyasalarda 4.709,16 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, küresel ekonomik koşulların, enflasyonun ve faiz oranlarının altın talebine etkisini gösteriyor.

Yerel piyasalarda gram altın fiyatları, 6.814,228 TL alış ve 6.815,039 TL satış seviyelerine ulaşmış durumda. Gram altın, yatırımcılar için önemli bir değer saklama aracı olmaya devam ediyor. Bu seviyeler, yerel piyasalar ve döviz kurlarının altın fiyatları üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Çeyrek altın yatırımcılar için dikkate değer bir alternatif. Çeyrek altının alış fiyatı 10.902,76 TL, satış fiyatı ise 11.142,59 TL’dir. Yarım altın fiyatları ise alışta 21.737,39 TL, satışta 22.285,18 TL olarak işlem görüyor. Bu fiyatlar, geleneksel hediye ve yatırım aracı olarak kullanılan altınların değerini yansıtıyor.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 45.050 TL, satış fiyatı ise 45.730 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın fiyatları, 109.862 TL alış ve 111.858 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. Ata altın ise 45.321 TL alış, 45.698 TL satış fiyatıyla izleniyor. Bu tür altınlar, yatırım ve kişisel ihtiyaçlar için sıkça tercih edilmektedir.

Ziynet altın fiyatları alışta 43.611,06 TL, satışta ise 44.434,05 TL olarak kaydedilmiştir. Bu altın türü takı olarak kullanılmakta ve değer saklama aracı rolü taşımaktadır. Ayrıca, bilezik fiyatları yatırımcıların ilgisini çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.707,69 TL, satışta 4.931,42 TL’dir. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.751,60 TL, satış fiyatı ise 5.450 TL’dir. 22 ayar bilezik gramı fiyatları alışta 6.169,25 TL, satışta 6.456,69 TL’dir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları ise 6.780,157 TL alış ve 6.780,964 TL satış seviyelerinde belirlenmiştir. Altın fiyatları, yatırımcılar için hâlâ güvenli bir liman olarak görülüyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, global ekonomik belirsizlikler ve enflasyon beklentileri, yatırımcıları altına yönlendiriyor. Bu veriler ışığında, altın piyasasındaki gelişmeler yakından takip edilmeye devam edecektir.