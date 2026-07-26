Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Temmuz Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 26 Temmuz 2026'da yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor. Saat 10:00'da belirlenen fiyatlar, altının değerinin seyri hakkında bilgi veriyor. Bu veriler, yatırımcıların altın tercihlerini dikkatli bir şekilde değerlendirmelerini gerektiriyor.

Döviz cinsinden belirlenen ons altın fiyatı, 4.052,93 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, uluslararası piyasalardaki altın talebinin artabileceğini gösteriyor. Dolar bazında yükselen altın fiyatları, bu yatırım aracını daha cazip hale getirebilir.

Türkiye'deki piyasalarda gram altın, 6.167,218 TL'den alışa sunuluyor. Satış fiyatı ise 6.168,055 TL olarak belirlenmiş. Gram altın, bireysel yatırımcılar için ulaşılabilir bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde fiyatların seyri, döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olacak.

Çeyrek altın, 9.867,55 TL alış ve 10.084,77 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Yarım altın ise 19.673,43 TL alış fiyatı ve 20.169,54 TL satış fiyatına sahip. Cumhuriyet altını, 40.836 TL alış ve 41.453 TL satış fiyatlarıyla yer alıyor. Bu değerler, geleneksel yatırımcıların bu tür altınlara olan talebinin arttığını gösteriyor.

Gremse altın fiyatları, 99.631 TL alış ve 100.352 TL satış olarak belirlenmiş. Ata altını, 40.887 TL alış ve 41.272 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Ziynet altının alış fiyatı 39.470,20 TL; satış fiyatı 40.215,72 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, ziynet altının hem yatırım hem de hediyelik eşya olarak tercih edildiğini gösteriyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik alış fiyatı 3.358,29 TL, satış fiyatı 4.517,04 TL. 18 ayar için alış 4.238,53 TL, satış 4.945 TL. 22 ayar ise alışta 5.601,47 TL, satışta 5.789,25 TL seviyesinde. Bu fiyatlar, özellikle takı ve hediye sektöründe etkili olan altın fiyatlarının artışını yansıtıyor.

Serbest piyasada 0.995 has altın, 6.136,382 TL alış fiyatı ve 6.137,215 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Altın fiyatlarının bu seyri, yatırımcıların piyasa dinamiklerini takip etmelerini zorunlu kılıyor. Stratejilerin gözden geçirilmesi gerektiği açık.

26 Temmuz 2026 itibarıyla altın fiyatlarındaki artış, yatırımcılar için fırsatlar yaratıyor. Ancak dikkatli bir yaklaşım da gerektiriyor. Global ekonomik şartlar ve döviz kurlarındaki değişim, fiyatların seyirlerini etkileyebilir. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmek, sağlıklı yatırım kararları için önemli.