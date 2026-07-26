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Piknik yapacaklar dikkat! Bu hatanın cezası 1,9 milyon TL

Ormanda piknik yapanlar drone’a yakalandı! Sultanbeyli’de yasak dönemde ateş yakan 513 kişiye 1,9 milyon liralık ceza uygulandı.

Piknik yapacaklar dikkat! Bu hatanın cezası 1,9 milyon TL

İstanbul Sultanbeyli’de ormanlık alanlarda giriş yasağını ihlal ederek ateş yakan ve piknik yapan kişiler drone destekli denetimlerle belirlendi. Polis ekipleri tarafından tespit edilen 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarının önlenmesi ve yasaklara uyulmasının sağlanması amacıyla Aydos, Teferrüç Tepe, Uzundere ve Şalgamlı Devlet Ormanları bölgelerinde gece ve gündüz denetimler gerçekleştirdi.

Piknik yapacaklar dikkat! Bu hatanın cezası 1,9 milyon TL 1

DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE TEK TEK BELİRLENDİLER

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 8 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlarda piknik ve mangal yapılması yasaklandı. Bu yasağa rağmen ormanlık bölgelere giren kişiler, polis ekiplerinin takibinden kaçamadı.

Sultanbeyli’de 8 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılan drone destekli kontrollerde, yasak olmasına rağmen ormanlık alanlarda piknik yapan kişiler tespit edildi. Drone kameralarına yansıyan görüntüler, motosikletli polis timlerine iletilerek ekiplerin olay noktalarına yönlendirilmesi sağlandı.

Piknik yapacaklar dikkat! Bu hatanın cezası 1,9 milyon TL 2

513 KİŞİYE 1 MİLYON 900 BİN LİRALIK CEZA

Motosikletli polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, drone ile belirlenen kişilerin yasak alanda piknik yaptığı doğrulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira idari para cezası kesildi.

Emniyet ekipleri, ormanlık alanlarda alınan tedbirlerin uygulanması ve yasakların ihlal edilmemesi amacıyla denetimlerin sürdüğünü bildirdi.

Piknik yapacaklar dikkat! Bu hatanın cezası 1,9 milyon TL 3

DENETİMLERDE SİLAH VE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Denetimler sırasında yalnızca orman yasağı ihlalleri değil, farklı suçlara yönelik de kontroller yapıldı. Ekiplerin çalışmalarında 2 ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca 6 kişi hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" kapsamında, 1 kişi hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Piknik yapacaklar dikkat! Bu hatanın cezası 1,9 milyon TL 4

ARANAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanların korunması, yangın riskinin azaltılması ve alınan kararların uygulanması amacıyla drone destekli denetimlerine devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Valiliği drone piknik Ormanlık alan idari para cezası
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