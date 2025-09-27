FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Eylül Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Eylül Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Eylül Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Ezgi Sivritepe

Altın Piyasasında Son Gelişmeler

27 Eylül 2025 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları önemli bir seviyede seyrediyor. Altın, tarihsel olarak güvenli bir liman olarak kabul ediliyor. Bugünkü fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmaları ve ekonomik belirsizlikleri yansıtıyor.

Bugün itibarıyla ons altın fiyatı 3.760,24 Dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, küresel piyasalardaki altın talebini gösteriyor. Yatırımcılar için bu fiyat, piyasa dinamiklerini anlamak açısından kritik bir referans oluşturuyor. Ons altının alış fiyatı 156.170,67 Dolar. Satış fiyatı ise 156.410,65 Dolar olarak duyuruldu.

Gram altın yatırımcıları için de dikkat çeken fiyatlar mevcut. Bugün gram altın alış fiyatı 5.024,757 TL. Satış fiyatı ise 5.025,545 TL olarak belirlendi. Gram altın, birçok yatırımcının portföyünde yer alan bir yatırım aracıdır.

Çeyrek altın halk arasında popüler bir yatırım aracı. Çeyrek altın alış fiyatı 8.039,61 TL. Satış fiyatı ise 8.216,77 TL olarak belirlendi. Yarım altın için alış fiyatı 16.028,97 TL, satış fiyatı ise 16.433,53 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını için alış fiyatı 34.284 TL, satış fiyatı ise 34.802 TL oldu.

Gremse altın da yatırımcıların gözdesi. Bugünkü alış fiyatı 83.514 TL, satış fiyatı 84.298 TL olarak belirlendi. Ata altın alış fiyatı 34.406 TL. Satış fiyatı ise 34.704 TL olarak kaydedildi.

Ziynet altın ve çeşitli bilezik türleri de piyasada ilgi görüyor. Ziynet altının alış fiyatı 32.158,44 TL, satış fiyatı 32.766,55 TL olarak belirlendi. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 2.828,69 TL. Satış fiyatı ise 3.869,93 TL. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.612,57 TL, satış fiyatı 4.145 TL olarak belirlendi. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.692,12 TL. Satış fiyatı ise 4.905,27 TL olarak duyuruldu.

Serbest piyasada işlem gören 0.995 Has altın alış fiyatı 4.999,633 TL. Satış fiyatı ise 5.000,417 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

27 Eylül 2025 itibarıyla altın fiyatları, piyasalardaki belirsizlik ve ekonomik dengelerin etkisi altında şekilleniyor. Yatırımcılar, bu dalgalı süreçte altının güvenilir bir yatırım aracı olacağına inanıyor ve durumu dikkatle izliyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Eylül Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri
SON DAKİKA | Borsa İstanbul'da ikinci operasyon dalgası! Çok sayıda kişi gözaltındaSON DAKİKA | Borsa İstanbul'da ikinci operasyon dalgası! Çok sayıda kişi gözaltında

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.024,76
5.025,55
% 0.5
23:59
Ons Altın / TL
156.170,67
156.410,65
% 0.49
23:59
Ons Altın / USD
3.759,95
3.760,54
% 0.3
23:59
Çeyrek Altın
8.039,61
8.216,77
% 0.5
23:59
Yarım Altın
16.028,97
16.433,53
% 0.5
23:59
Ziynet Altın
32.158,44
32.766,55
% 0
23:59
Cumhuriyet Altını
34.284,00
34.802,00
% 0.68
17:05
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.