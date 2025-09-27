Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Eylül Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Piyasasında Son Gelişmeler

27 Eylül 2025 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları önemli bir seviyede seyrediyor. Altın, tarihsel olarak güvenli bir liman olarak kabul ediliyor. Bugünkü fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmaları ve ekonomik belirsizlikleri yansıtıyor.

Bugün itibarıyla ons altın fiyatı 3.760,24 Dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, küresel piyasalardaki altın talebini gösteriyor. Yatırımcılar için bu fiyat, piyasa dinamiklerini anlamak açısından kritik bir referans oluşturuyor. Ons altının alış fiyatı 156.170,67 Dolar. Satış fiyatı ise 156.410,65 Dolar olarak duyuruldu.

Gram altın yatırımcıları için de dikkat çeken fiyatlar mevcut. Bugün gram altın alış fiyatı 5.024,757 TL. Satış fiyatı ise 5.025,545 TL olarak belirlendi. Gram altın, birçok yatırımcının portföyünde yer alan bir yatırım aracıdır.

Çeyrek altın halk arasında popüler bir yatırım aracı. Çeyrek altın alış fiyatı 8.039,61 TL. Satış fiyatı ise 8.216,77 TL olarak belirlendi. Yarım altın için alış fiyatı 16.028,97 TL, satış fiyatı ise 16.433,53 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını için alış fiyatı 34.284 TL, satış fiyatı ise 34.802 TL oldu.

Gremse altın da yatırımcıların gözdesi. Bugünkü alış fiyatı 83.514 TL, satış fiyatı 84.298 TL olarak belirlendi. Ata altın alış fiyatı 34.406 TL. Satış fiyatı ise 34.704 TL olarak kaydedildi.

Ziynet altın ve çeşitli bilezik türleri de piyasada ilgi görüyor. Ziynet altının alış fiyatı 32.158,44 TL, satış fiyatı 32.766,55 TL olarak belirlendi. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 2.828,69 TL. Satış fiyatı ise 3.869,93 TL. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.612,57 TL, satış fiyatı 4.145 TL olarak belirlendi. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.692,12 TL. Satış fiyatı ise 4.905,27 TL olarak duyuruldu.

Serbest piyasada işlem gören 0.995 Has altın alış fiyatı 4.999,633 TL. Satış fiyatı ise 5.000,417 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

27 Eylül 2025 itibarıyla altın fiyatları, piyasalardaki belirsizlik ve ekonomik dengelerin etkisi altında şekilleniyor. Yatırımcılar, bu dalgalı süreçte altının güvenilir bir yatırım aracı olacağına inanıyor ve durumu dikkatle izliyor.