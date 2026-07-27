Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Temmuz Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 27 Temmuz 2026 sabah saat 10:00 itibarıyla dikkat çekici bir seyir izliyor. Ons altın fiyatı 4.096,56 Dolar seviyesine ulaştı. Bu durum, dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon endişeleri nedeniyle altın talebinin arttığını gösteriyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışı, ons fiyatındaki bu artışı destekliyor.

Gram altın fiyatı ise TL cinsinden 6.237,26 TL alış ve 6.238,24 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Türkiye'de yerel piyasalarda gram altın fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla değişiyor. Yerel yatırımcıların ilgisinin artması bekleniyor. Bu durumda gram altın fiyatlarının yükselmesi muhtemel görünüyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 9.979,62 TL ve satışta 10.199,51 TL seviyelerinde. Çeyrek altın, birçok yatırımcı için popüler bir alternatif olmaya devam ediyor. Yarım altın fiyatı ise 19.896,86 TL alış, 20.399,03 TL satış olarak belirlenmiş. Yarım altına olan talep, düğünler ve özel günlerde hediye edilmesi nedeniyle artış gösteriyor.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 40.836 TL, satış fiyatı ise 41.453 TL olarak belirlendi. Geleneksel bir yatırım aracı olan Cumhuriyet altını, güvenilir bir değer saklama aracı olarak işlevini sürdürüyor. Gremse altın, alış fiyatı 100.651 TL, satış fiyatı 101.387 TL olarak kaydedildi. Ata altını ise, alış fiyatı 41.243 TL, satış fiyatı 41.666 TL arasında işlem görmekte.

Ziynet altını fiyatları alışta 39.918,46 TL, satışta ise 40.673,29 TL olarak belirlendi. Özellikle düğün ve nişan organizasyonlarında hediye seçeneği olarak sıkça tercih ediliyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 3.393,59 TL, satışta 4.558,46 TL. 18 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 4.279,36 TL, satışta 5.000 TL. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise, alışta 5.658,84 TL, satışta 5.849,16 TL olarak işleniyor. Bilezikler, takı amaçlı olarak sıkça tercih edilmektedir.

27 Temmuz 2026 itibarıyla altın fiyatlarındaki yükseliş, piyasalardaki belirsizlik ve enflasyon endişeleriyle bağlantılıdır. Yatırımcılar, bu durum karşısında altın alım ve satım stratejilerini gözden geçiriyor. Altın fiyatlarının ilerleyen günlerde nasıl bir seyir izleyeceği, merak konusu olmaya devam edecektir.