Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, bugün 6.456 TL’den işlem görerek %0,68 oranında bir günlük geri çekilme yaşadı. Ons altın ise 4.029 $ seviyesindeyken, Dolar/TL kuru 49,84 olarak kaydedildi. Bu durum, piyasalarda gram altın için bir haftalık geri çekilmenin devam ettiğini gösteriyor.
100.000 TL bütçe ile gram altın alışı yapan yatırımcılar 15 adet gram altın alırken, 3.154 TL’lik bir bakiye elde ettiler. Çeyrek altın içinse aynı bütçeyle 9 adet alınabiliyor, bunun sonucunda ise 4.994 TL kalan tutar oluşuyor. Geçtiğimiz hafta gram altın, 6.573 TL seviyesinden kapandıktan sonra son kapanışında 6.460 TL’ye gerileyerek haftalık bazda 114 TL’lik bir kayıp yaşadı. Bu, %1,73'lük bir düşüş anlamına geliyor.
28 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.456 TL
|6.456 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.329 TL
|10.556 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.593 TL
|21.112 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|42.792 TL
|43.434 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.519 TL
|4.706 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.433 TL
|5.185 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.030 $
|4.031 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.452 TL
|6.458 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.323 TL
|10.559 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.580 TL
|21.117 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|42.792 TL
|43.434 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.363 TL, direnç seviyesi ise 6.577 TL olarak hesaplanmıştır. Ons altın için destek 3.971 dolar, direnç ise 4.116 dolar seviyelerinde görünmektedir. Piyasalardaki volatilite ve bu seviyelerin nasıl test edileceği dikkatle izlenmelidir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.452 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 645.157 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.556 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.031 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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