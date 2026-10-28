FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 6.456 TL'den işlem görerek %0,68 oranında bir geri çekilme yaşadı ve piyasalarda bir haftalık düşüş trendi devam ediyor. Geçen hafta kapanışta 6.573 TL seviyesinden gerileyerek 114 TL kayıp yaşandı.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, bugün 6.456 TL’den işlem görerek %0,68 oranında bir günlük geri çekilme yaşadı. Ons altın ise 4.029 $ seviyesindeyken, Dolar/TL kuru 49,84 olarak kaydedildi. Bu durum, piyasalarda gram altın için bir haftalık geri çekilmenin devam ettiğini gösteriyor.

100.000 TL bütçe ile gram altın alışı yapan yatırımcılar 15 adet gram altın alırken, 3.154 TL’lik bir bakiye elde ettiler. Çeyrek altın içinse aynı bütçeyle 9 adet alınabiliyor, bunun sonucunda ise 4.994 TL kalan tutar oluşuyor. Geçtiğimiz hafta gram altın, 6.573 TL seviyesinden kapandıktan sonra son kapanışında 6.460 TL’ye gerileyerek haftalık bazda 114 TL’lik bir kayıp yaşadı. Bu, %1,73'lük bir düşüş anlamına geliyor.

Güncel Altın Fiyatları

28 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.456 TL 6.456 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.329 TL 10.556 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.593 TL 21.112 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 42.792 TL 43.434 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.519 TL 4.706 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.433 TL 5.185 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.030 $ 4.031 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.452 TL 6.458 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.323 TL 10.559 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.580 TL 21.117 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 42.792 TL 43.434 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.363 TL, direnç seviyesi ise 6.577 TL olarak hesaplanmıştır. Ons altın için destek 3.971 dolar, direnç ise 4.116 dolar seviyelerinde görünmektedir. Piyasalardaki volatilite ve bu seviyelerin nasıl test edileceği dikkatle izlenmelidir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.452 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 645.157 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.556 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.031 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kasım indirimleri Bakanlığın radarında: Vatandaşa kritik uyarıKasım indirimleri Bakanlığın radarında: Vatandaşa kritik uyarı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi eylülde aylık yüzde 0,17, yıllık yüzde 33,23 arttıHizmet Üretici Fiyat Endeksi eylülde aylık yüzde 0,17, yıllık yüzde 33,23 arttı

Anahtar Kelimeler:
altın alış satış güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

İsmail Kartal'ın istifa öncesi sözleri ortaya çıktı

İsmail Kartal'ın istifa öncesi sözleri ortaya çıktı

Reytinglerde sıfırı gördü! Hemen fişi çekildi

Reytinglerde sıfırı gördü! Hemen fişi çekildi

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

ŞOK'ta bu hafta neler var? 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Katalog

ŞOK'ta bu hafta neler var? 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Katalog

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.