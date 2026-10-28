Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, bugün 6.456 TL’den işlem görerek %0,68 oranında bir günlük geri çekilme yaşadı. Ons altın ise 4.029 $ seviyesindeyken, Dolar/TL kuru 49,84 olarak kaydedildi. Bu durum, piyasalarda gram altın için bir haftalık geri çekilmenin devam ettiğini gösteriyor.

100.000 TL bütçe ile gram altın alışı yapan yatırımcılar 15 adet gram altın alırken, 3.154 TL’lik bir bakiye elde ettiler. Çeyrek altın içinse aynı bütçeyle 9 adet alınabiliyor, bunun sonucunda ise 4.994 TL kalan tutar oluşuyor. Geçtiğimiz hafta gram altın, 6.573 TL seviyesinden kapandıktan sonra son kapanışında 6.460 TL’ye gerileyerek haftalık bazda 114 TL’lik bir kayıp yaşadı. Bu, %1,73'lük bir düşüş anlamına geliyor.

28 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.456 TL 6.456 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.329 TL 10.556 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.593 TL 21.112 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 42.792 TL 43.434 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.519 TL 4.706 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.433 TL 5.185 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.030 $ 4.031 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.452 TL 6.458 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.323 TL 10.559 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.580 TL 21.117 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 42.792 TL 43.434 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.363 TL, direnç seviyesi ise 6.577 TL olarak hesaplanmıştır. Ons altın için destek 3.971 dolar, direnç ise 4.116 dolar seviyelerinde görünmektedir. Piyasalardaki volatilite ve bu seviyelerin nasıl test edileceği dikkatle izlenmelidir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular