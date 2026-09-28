Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.560 TL’den işlem görmeye devam ederken, günlük değişim oranı %-2,69 olarak kaydedildi. Aynı zamanda ons altın 4.164 $ fiyatıyla işlem görürken, Dolar/TL kuru 48,98 seviyelerinde seyretmekte. Bugünün piyasasında gram altında hem günlük hem de haftalık geri çekilme söz konusu. Haftalık bazda gram altın fiyatı, 7 gün önceki kapanış fiyatı olan 6.866 TL'den son kapanışta 6.573 TL'ye gerileyerek 293 TL (yüzde -4,27) değer kaybetmiş oldu.
100.000 TL’lik bir bütçeyle gram altın alımı yapıldığında 15 adet gram altın alınarak, geriye 1.605 TL kalmaktadır. Çeyrek altın içinse 100.000 TL’lik bir bütçeyle 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve kalan tutar 3.474 TL olarak belirleniyor.
28 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.559 TL
|6.560 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.494 TL
|10.725 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.922 TL
|21.450 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|44.465 TL
|45.137 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.563 TL
|4.768 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.483 TL
|5.260 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.164 $
|4.164 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.715 TL
|6.722 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.745 TL
|10.990 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.422 TL
|21.980 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|44.465 TL
|45.137 TL
Grafik geçiş cümlesi
Gram altın için destek seviyesi 6.475 TL, direnç seviyesi ise 6.768 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın ise 4.105 dolar destek, 4.310 dolar direnç seviyelerine sahip.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.715 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 671.547 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.725 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.164 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum