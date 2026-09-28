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Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.560 TL ile işlem görmekte ve günlük değişim oranı %2,69 oranında düşüş göstermektedir. Haftalık bazda ise gram altın fiyatı 6.573 TL ile 293 TL, yani %4,27 değer kaybetti.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.560 TL’den işlem görmeye devam ederken, günlük değişim oranı %-2,69 olarak kaydedildi. Aynı zamanda ons altın 4.164 $ fiyatıyla işlem görürken, Dolar/TL kuru 48,98 seviyelerinde seyretmekte. Bugünün piyasasında gram altında hem günlük hem de haftalık geri çekilme söz konusu. Haftalık bazda gram altın fiyatı, 7 gün önceki kapanış fiyatı olan 6.866 TL'den son kapanışta 6.573 TL'ye gerileyerek 293 TL (yüzde -4,27) değer kaybetmiş oldu.

100.000 TL’lik bir bütçeyle gram altın alımı yapıldığında 15 adet gram altın alınarak, geriye 1.605 TL kalmaktadır. Çeyrek altın içinse 100.000 TL’lik bir bütçeyle 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve kalan tutar 3.474 TL olarak belirleniyor.

Güncel Altın Fiyatları

28 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.559 TL 6.560 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.494 TL 10.725 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.922 TL 21.450 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.465 TL 45.137 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.563 TL 4.768 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.483 TL 5.260 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.164 $ 4.164 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.715 TL 6.722 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.745 TL 10.990 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.422 TL 21.980 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.465 TL 45.137 TL


Grafik geçiş cümlesi

Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.475 TL, direnç seviyesi ise 6.768 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın ise 4.105 dolar destek, 4.310 dolar direnç seviyelerine sahip.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.715 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 671.547 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.725 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.164 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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