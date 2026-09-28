Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.560 TL’den işlem görmeye devam ederken, günlük değişim oranı %-2,69 olarak kaydedildi. Aynı zamanda ons altın 4.164 $ fiyatıyla işlem görürken, Dolar/TL kuru 48,98 seviyelerinde seyretmekte. Bugünün piyasasında gram altında hem günlük hem de haftalık geri çekilme söz konusu. Haftalık bazda gram altın fiyatı, 7 gün önceki kapanış fiyatı olan 6.866 TL'den son kapanışta 6.573 TL'ye gerileyerek 293 TL (yüzde -4,27) değer kaybetmiş oldu.

100.000 TL’lik bir bütçeyle gram altın alımı yapıldığında 15 adet gram altın alınarak, geriye 1.605 TL kalmaktadır. Çeyrek altın içinse 100.000 TL’lik bir bütçeyle 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve kalan tutar 3.474 TL olarak belirleniyor.

28 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.559 TL 6.560 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.494 TL 10.725 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.922 TL 21.450 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.465 TL 45.137 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.563 TL 4.768 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.483 TL 5.260 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.164 $ 4.164 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.715 TL 6.722 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.745 TL 10.990 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.422 TL 21.980 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.465 TL 45.137 TL





Grafik geçiş cümlesi

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.475 TL, direnç seviyesi ise 6.768 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın ise 4.105 dolar destek, 4.310 dolar direnç seviyelerine sahip.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular