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Bankalar emekliler için yarışa girdi! Rakam 35 bin TL’ye dayandı

Emekli promosyonlarında Eylül ayının son günleri yaklaşırken bankaların sunduğu ödemeler 35 bin liraya kadar yükseliyor. Ek kampanyalarla rakam artarken, banka değişikliği yapmak isteyen emeklilerin dikkat etmesi gereken şartlar da belli oldu.

Bankalar emekliler için yarışa girdi! Rakam 35 bin TL’ye dayandı
Aleyna Türkmen

Bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyalarında Eylül ayının son günlerine girilirken rekabet de hız kesmeden devam ediyor. Maaşını başka bankaya taşıyan emeklilere sunulan nakit promosyonlar, ek koşullarla birlikte 35 bin liraya kadar yükselebiliyor.

Promosyon miktarı, emeklinin aldığı maaşa göre değişirken herhangi bir ek koşula bağlı olmadan sunulan nakit ödemeler 8 bin liradan başlayarak 20 bin liraya kadar çıkıyor. Bankaların sunduğu ek avantajlarla birlikte toplam ödeme tutarı ise daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor.

Bankalar emekliler için yarışa girdi! Rakam 35 bin TL’ye dayandı 1

PROMOSYONU ARTIRAN EK ŞARTLAR

Bankaların kampanyalarında promosyon tutarını yukarı taşıyan en önemli unsur ek koşullar oluyor. Maaşını bankaya taşıyan emekliler; vadesiz hesap kullanımı, kredi kartı ve bonus kampanyaları, sigorta, ek hesap ve fatura talimatları üzerinden ilave ödemelerden yararlanabiliyor.

Bu kapsamda vadesiz hesap kullanımından 6 bin liraya, kredi kartı ve bonus kampanyalarından 5 bin liraya, sigortadan 5 bin liraya, ek hesaptan 4 bin liraya ve iki fatura talimatından 3 bin liraya kadar ek ödeme alınabiliyor. Tüm şartların yerine getirilmesi halinde toplam promosyon tutarı 35 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Mali müşavir Serkan Kumdakçı, bankaların sunduğu ek fırsatlara ilişkin, “Bankanın vereceği kredi kartını kullanarak, bankaya 3 ila ve daha üzeri otomatik ödeme talimatı vererek ya da bankanın interaktif uygulamasını kullanarak, verilen nakit promosyonu üzerine daha fazla ilave bir fayda alması da mümkün olabilecek.” ifadelerini kullandı.

Bankalar emekliler için yarışa girdi! Rakam 35 bin TL’ye dayandı 2

FAİZSİZ KREDİ VE NAKİT AVANS FIRSATI

Kampanyalar yalnızca yüksek promosyon ödemeleriyle sınırlı kalmıyor. Bankalar, 35 bin liraya varan promosyonların yanı sıra faizsiz kredi ve nakit avans gibi farklı ek fırsatlar da sunabiliyor.

Emeklilerin promosyon ödemesinden yararlanabilmesi için bankaya 3 yıl süreyle taahhüt vermesi gerekiyor. Ancak bu sürenin tamamlanmasını beklemeden banka değiştirmek isteyen emekliler için de belirli şartlar bulunuyor.

Bankalar emekliler için yarışa girdi! Rakam 35 bin TL’ye dayandı 3

BANKA DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN EMEKLİ NE YAPACAK?

ATV Haber’e konuşan Kumdakçı, emeklilerin 3 yıllık taahhüt süresi sona ermeden de banka değişikliği yapabileceğini belirterek, bunun için kullanılan promosyonun kalan kısmının bankaya iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Kumdakçı bu süreci şöyle açıkladı: “Emeklilerimiz aslında bir banka değiştirme hakkına da sahip olabiliyorlar. Kullanmış olduğu promosyon tutarının dışında kalan tutarları bankaya iade etmesi şartıyla müracaatları e-Devlet üzerinden ya da bankaya gidip şahsi müracaatıyla da tamamlayabilir.”

Ancak emeklinin bankadan kullandığı bir kredi bulunması durumunda süreç farklılaşabiliyor. Kumdakçı, “Eğer ki emeklimiz emekli maaşını teminat göstererek bankadan bir kredi kullanmışsa banka, banka değişikliğine müsaade etmeyebiliyor.” dedi.

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