Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Haziran Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

28 Haziran 2026 günü saat 10:00 itibarıyla altın piyasalarında önemli hareketlilik gözlemleniyor. Altın, enflasyon ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Ons altın fiyatı 4.089,04 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu yükseliş, küresel piyasalardaki endişeler ve artan talep ile ilişkilidir.

Gram altın fiyatları alışta 6.129,21 TL, satışta ise 6.130,125 TL düzeyine ulaşmıştır. Bu fiyatlar, gram altının önemli bir yatırım aracı olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, gram altın alım satımı ile kısa vadeli kazanç sağlamayı hedefleyebilirler.

Çeyrek altın, gün içerisinde alışta 9.806,74 TL, satışta ise 10.022,75 TL seviyelerine yükselebiliyor. Çeyrek altın, özellikle düğün gibi özel günlerde hediye olarak tercih edilmektedir. Yarım altın ise alış fiyatı 19.552,18 TL, satış fiyatı ise 20.045,51 TL olarak işlem görüyor. Bu fiyat artışları, geleneksel altın birikimlerini değerlendiren yatırımcılar için önemli bir unsurdur.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 40.950 TL, satış fiyatı 41.570 TL ile dikkat çekiyor. Bu değerler, Cumhuriyet altınının geçmişten gelen prestiji ile uyumlu. Gremse altın alış fiyatı 99.343 TL, satış fiyatı ise 100.689 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın, yüksek gramaj talep eden yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir.

Ata altını, gün içerisinde alışta 40.964 TL, satışta 41.356 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Ziynet altını ise alış fiyatı 39.226,94 TL, satış fiyatı 39.968,42 TL düzeyindedir. Bu değerler, tasarım açısından dikkat çeken ziynet altınlarını hediyelik amaçlarla yönlendirmektedir.

Bilezikler de yatırımcı önerileri arasında dikkat çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.344,08 TL, satışta 4.513,20 TL’den işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.251,33 TL, satış fiyatı ise 4.945 TL olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gramı alışta 5.578,38 TL, satışta ise 5.845,45 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Bu fiyatlar, takı ve süs eşyası olarak tercih edilen altınlar için yatırımcılar açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır.

28 Haziran 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, küresel ekonomik koşullar ve piyasa dinamikleri ile şekilleniyor. Yatırımcıların piyasa hareketlerini dikkatle izlemeleri kritik bir öneme sahiptir. Bilinçli kararlar almak, altın yatırımlarını planlamak için hayati öneme sahiptir. Gelecekteki dalgalanmalardan etkilenmemek için bu sürecin doğru yönetilmesi gerekmektedir.