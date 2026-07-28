Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Temmuz Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 28 Temmuz 2026 itibarıyla dikkat çekici veriler sunuyor. Saat 10:00’da ons altın fiyatı 4.050,74 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu değer, piyasalardaki dalgalanma ve uluslararası enflasyon endişelerinin yansıması olarak değerlendiriliyor.

Güncel gram altın fiyatları ise alışta 6.168,84 TL, satışta 6.169,59 TL olarak belirlenmiş. Gram altın, Türkiye’de yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği bir çeşit. Bu fiyatlar, yerel piyasalardaki döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkileniyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 9.870,15 TL, satışta 10.087,28 TL. Yatırımcılar için çeyrek altın, önemli bir birikim aracı olarak öne çıkıyor. Yarım altın fiyatları ise alışta 19.678,61 TL, satışta 20.174,56 TL seviyesinde bulunmakta. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 40.986 TL, satış fiyatı ise 41.603 TL olarak kaydedildi. Bu altın çeşitleri genellikle düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor.

Gremse altın fiyatları da yatırımcılar açısından önemli bir veri sunuyor. Alış fiyatı 99.351 TL, satış fiyatı ise 100.070 TL. Ata altın, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Alış 40.711 TL, satış 41.094 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altın fiyatları alışta 39.480,60 TL, satışta ise 40.225,73 TL seviyesindedir.

Farklı ayar bileziklerin fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.348,60 TL, satışta 4.505,72 TL. 18 ayar bilezik gramı ise alışta 4.215,65 TL, satışta 4.935 TL seviyesinde. 22 ayar bilezik gramı alışta 5.585,73 TL, satışta 5.772,89 TL olarak işlem görüyor.

28 Temmuz 2026 tarihli altın fiyatları, ekonomik dalgalanmalar ve piyasa koşullarının etkisini yansıtıyor. Altın, güvenli liman arayan yatırımcılar için değerli bir varlık olmaya devam ediyor. Piyasalardaki gelişmeler, yatırımcıların altın alım satım kararlarını etkilemeye devam edecektir.