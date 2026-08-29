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Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Ağustos Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

29 Ağustos 2026 tarihli altın piyasası, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ons altın fiyatı 4.454,50 Dolar olarak belirlenirken, gram altın 6.907,875 TL alış ve 6.908,743 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Çeyrek altın alış fiyatı 11.052,60 TL; yarım altın ise 22.036,12 TL seviyesinde. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 46.877 TL, ziynet altını için ise 44.210,40 TL belirlenmiş durumda. Altın fiyatları, yatırımcıların stratejilerini belirlemede büyük rol oynuyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Ağustos Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

29 Ağustos 2026 tarihinde altın piyasası, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.454,50 Dolar olarak belirlenmiş. Bu değer, global piyasalarda altının değerini etkileyen bir gösterge oluyor. Yerel piyasalardaki fiyatlar ise daha fazla dikkat çekiyor.

Gram altın fiyatları, alışta 6.907,875 TL, satışta 6.908,743 TL’den işlem görüyor. Bu fiyatlar, yatırımcılar için önemli seviyeler oluşturuyor. Gram altın, küçük yatırımcılar tarafından sıkça tercih ediliyor. Fiyatlardaki dalgalanma, birçok bireyin portföyüne etki ediyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 11.052,60 TL, satış fiyatı 11.295,79 TL olarak kaydedildi. Düğün ve özel günlerde çeyrek altın sıkça hediye olarak tercih ediliyor. Yarım altının alış fiyatı 22.036,12 TL, satış fiyatı 22.591,59 TL olarak belirlendi. Bu iki altın türü, piyasa dinamikleri içinde yer alıyor.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 46.877 TL, satış fiyatı 47.587 TL olarak öne çıkıyor. Bu değerler, uzun vadeli yatırım yapan bireyler için cazip bir seçenek sunuyor. Gremse altının alış fiyatı 110.124 TL, satış fiyatı 112.041 TL’den işlem görüyor. Altın çeşitliliği, yatırımcılara farklı seçenekler sunarak piyasa dinamizmini artırıyor.

Ata altın alış fiyatı 45.007 TL, satış fiyatı 45.728 TL olarak belirlenmiş. Ziynet altının alış fiyatı 44.210,40 TL, satış fiyatı ise 45.045 TL düzeyinde. Bu fiyatlar, ziynet altını hediye etmek veya yatırım yapmak amacıyla tercih edenler için referans oluşturuyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekici. 14 Ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.740,39 TL, satış fiyatı 4.987,93 TL olarak kaydedildi. 18 Ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.703,34 TL, satış fiyatı ise 5.540 TL olarak belirlendi. 22 Ayar bilezik gram fiyatları ise alışta 6.222,39 TL, satışta 6.470,24 TL’den işlem görüyor. Bu fiyatlar, bilezik yatırımı yapmak isteyenler için fırsat sunuyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatları, alışta 6.873,336 TL, satışta ise 6.874,199 TL seviyesinde işlem görmekte. Altın piyasasındaki fiyatlar, yatırımcıların alım-satım kararlarını etkileyen önemli veriler oluşturmakta. 29 Ağustos 2026 itibarıyla altın fiyatları, dikkatle takip edilen göstergelerle dolu bir gün geçiriyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Ağustos Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.907,88
6.908,74
% -3.01
23:59
Ons Altın / TL
214.787,68
214.963,92
% -3
23:59
Ons Altın / USD
4.454,23
4.454,79
% -3.19
23:59
Çeyrek Altın
11.052,60
11.295,79
% -3.01
23:59
Yarım Altın
22.036,12
22.591,59
% -3.01
23:59
Ziynet Altın
44.210,40
45.045,00
% -3.01
23:59
Cumhuriyet Altını
46.877,00
47.587,00
% 0.45
17:03
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Altın güncel altın fiyatları
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