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Fenerbahçe’nin yıldızı Mason Greenwood evini buldu! Kirası dudak uçuklattı

Fenerbahçe'ye transferinin ardından ailesiyle otelde yaşayan Mason Greenwood, İstanbul'daki yeni adresini belirledi. İngiliz yıldızın Beykoz'da kiraladığı 5 katlı, 12 odalı villanın aylık kira bedeli dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin yıldızı Mason Greenwood evini buldu! Kirası dudak uçuklattı
Cansu Çamcı

Fenerbahçe'nin sezon başında 39 milyon euroya Marsilya'dan transfer ettiği Mason Greenwood, aradığı evi Beykoz'da buldu. İngiliz futbolcu, Beykoz Acarkent'te bulunan 5 katlı villayı kiraladı.

Fenerbahçe’nin yıldızı Mason Greenwood evini buldu! Kirası dudak uçuklattı 1

Greenwood'un kız arkadaşı Harriet Robson ile yaşayacağı evin 10+2 olmak üzere toplam 12 odası bulunuyor. Futbolcunun ev arama sürecinde özel bir danışmanlık şirketiyle çalıştığı belirtildi.

Fenerbahçe’nin yıldızı Mason Greenwood evini buldu! Kirası dudak uçuklattı 2

KİRASI YAKLAŞIK 2 MİLYON TL

Greenwood'un yeni evini seçerken Samandıra Tesisleri'ne yakınlığı dikkate aldığı aktarıldı. İngiliz futbolcunun villa için yaklaşık 2 milyon TL kira bedeli ödeyeceği bildirildi.

7 YATAK ODASI BULUNUYOR

Beş katlı villanın büyüklüğü ve görüntüleri de dikkat çekti. Lüks ve ferah tasarımlarıyla dikkat çeken evin 7 yatak odası, 2 salonu ve havuzlu geniş bir bahçesi bulunuyor. Greenwood, ev bulma sürecinde kendisine yardımcı olan emlak çalışanlarıyla fotoğraf paylaşarak teşekkür etti.

Fenerbahçe’nin yıldızı Mason Greenwood evini buldu! Kirası dudak uçuklattı 3

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Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe
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