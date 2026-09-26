Fenerbahçe’nin yıldızı Mason Greenwood evini buldu! Kirası dudak uçuklattı

Fenerbahçe'nin sezon başında 39 milyon euroya Marsilya'dan transfer ettiği Mason Greenwood, aradığı evi Beykoz'da buldu. İngiliz futbolcu, Beykoz Acarkent'te bulunan 5 katlı villayı kiraladı.

Greenwood'un kız arkadaşı Harriet Robson ile yaşayacağı evin 10+2 olmak üzere toplam 12 odası bulunuyor. Futbolcunun ev arama sürecinde özel bir danışmanlık şirketiyle çalıştığı belirtildi.

KİRASI YAKLAŞIK 2 MİLYON TL

Greenwood'un yeni evini seçerken Samandıra Tesisleri'ne yakınlığı dikkate aldığı aktarıldı. İngiliz futbolcunun villa için yaklaşık 2 milyon TL kira bedeli ödeyeceği bildirildi.

7 YATAK ODASI BULUNUYOR

Beş katlı villanın büyüklüğü ve görüntüleri de dikkat çekti. Lüks ve ferah tasarımlarıyla dikkat çeken evin 7 yatak odası, 2 salonu ve havuzlu geniş bir bahçesi bulunuyor. Greenwood, ev bulma sürecinde kendisine yardımcı olan emlak çalışanlarıyla fotoğraf paylaşarak teşekkür etti.