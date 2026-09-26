Fenerbahçe’nin yıldızı Mason Greenwood evini buldu! Kirası dudak uçuklattı

Fenerbahçe'nin sezon başında 39 milyon euroya Marsilya'dan transfer ettiği Mason Greenwood, aradığı evi Beykoz'da buldu. İngiliz futbolcu, Beykoz Acarkent'te bulunan 5 katlı villayı kiraladı.
Greenwood'un kız arkadaşı Harriet Robson ile yaşayacağı evin 10+2 olmak üzere toplam 12 odası bulunuyor. Futbolcunun ev arama sürecinde özel bir danışmanlık şirketiyle çalıştığı belirtildi.
Greenwood'un yeni evini seçerken Samandıra Tesisleri'ne yakınlığı dikkate aldığı aktarıldı. İngiliz futbolcunun villa için yaklaşık 2 milyon TL kira bedeli ödeyeceği bildirildi.
Beş katlı villanın büyüklüğü ve görüntüleri de dikkat çekti. Lüks ve ferah tasarımlarıyla dikkat çeken evin 7 yatak odası, 2 salonu ve havuzlu geniş bir bahçesi bulunuyor. Greenwood, ev bulma sürecinde kendisine yardımcı olan emlak çalışanlarıyla fotoğraf paylaşarak teşekkür etti.
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