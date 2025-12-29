FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Aralık Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

29 Aralık 2025 tarihi, altın fiyatları açısından önemli verilerin açıklandığı bir gün oldu. Ons altın fiyatı 4.457,17 dolar olurken, gram altın 6.173,77 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın alış fiyatı 9.878,03 TL, yarım altın ise 19.694,33 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını 41.897 TL, ziynet altını ise 39.512,13 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu fiyatlar, yatırımcıların alım satım kararları için dikkate alması gereken kritik verilerdir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Aralık Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

29 Aralık 2025 tarihi, altın yatırımcıları için önemli verilerin açıklandığı bir gün oldu. Saat 10:00 itibarıyla ons altının dolar cinsinden fiyatı 4.457,17 dolar olarak belirlendi. Bu veri, uluslararası piyasalarda altınla ilgili talep ve arz dengesini yansıtır. Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülür. Bu nedenle fiyatları, dünya genelindeki ekonomik gelişmelere duyarlıdır.

Gram altın, Türkiye’de yatırımcılar arasında en fazla tercih edilen altın türlerinden biridir. Bugün itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.173,77 TL, satış fiyatı ise 6.174,70 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yatırımcıların fiziki altın alım satımları için dikkate alması gereken verilerdir. Gram altındaki değişiklikler, piyasalardaki dalgalanmalara paralel yükseliş veya düşüş eğilimleri gösterir.

Çeyrek altın, Türk halkı arasında yaygın olarak kullanılan bir yatırım aracı olarak öne çıkmaktadır. Çeyrek altının alış fiyatı 9.878,03 TL, satış fiyatı ise 10.095,63 TL olarak kaydedilmiştir. Yatırımcılar, çeyrek altını hem yatırım hem de hediyelik olarak tercih ediyor.

Yarım altın, alış fiyatı 19.694,33 TL, satış fiyatı ise 20.191,26 TL olarak belirlenmiştir. Bu tür altınlar, genellikle düğün ve kutlamalar için hediye olarak tercih edilir.

Cumhuriyet altını, Türkiye’de en yaygın ve talep gören altın türlerinden biridir. Bugün için alış fiyatı 41.897 TL, satış fiyatı ise 42.530 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların ve bireysel tasarruf sahiplerinin kullanabilecekleri önemli alternatif yatırım araçlarıdır.

Gremse altın, alış fiyatı 99.732 TL ve satış fiyatı 101.421 TL ile işlem görmektedir. Gremse altın, yatırımcılar için uzun vadeli değer saklama aracı olarak kullanılmaktadır. Ata altın, yatırımcıların dikkatini çekerken, alış fiyatı 41.607 TL, satış fiyatı ise 41.839 TL olarak belirlenmiştir.

Ziynet altını, özellikle takı ve hediye olarak öne çıkar. Alış fiyatı 39.512,13 TL, satış fiyatı ise 40.259,02 TL’den işlem görmektedir. Bu altın türü, genellikle özel günlerde hediye olarak tercih edilmektedir.

Bilezik fiyatlarına baktığımızda, 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.430,62 TL, satış fiyatı ise 4.567,37 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.356,09 TL, satış fiyatı ise 5.070 TL’dir. Ayrıca, 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 5.670,26 TL, satış fiyatı 5.924,62 TL olarak belirlenmiştir. Bilezikler, hem yatırım hem de günlük kullanımları ile önemli bir yere sahiptir.

Altın fiyatları, ürün bazında dalgalanmalar göstermeye devam ediyor. Yatırımcıların alım kararlarını yönlendirmeleri için piyasalar hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
7 ilde ücretsiz başladı, Türkiye'ye yayılacak! Eşler ve anne babalar e-Ailem’den başvurabiliyor7 ilde ücretsiz başladı, Türkiye'ye yayılacak! Eşler ve anne babalar e-Ailem’den başvurabiliyor
Borsada takas işlemlerinin tarihi değişti!Borsada takas işlemlerinin tarihi değişti!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.179,36
6.180,14
% -1.13
10:50
Ons Altın / TL
192.004,43
192.057,97
% -1.22
11:05
Ons Altın / USD
4.472,50
4.473,07
% -1.29
11:05
Çeyrek Altın
9.886,98
10.104,52
% -1.13
10:50
Yarım Altın
19.712,16
20.209,04
% -1.13
10:50
Ziynet Altın
39.547,92
40.294,48
% -1.13
10:50
Cumhuriyet Altını
41.897,00
42.530,00
% 0.35
13:02
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.