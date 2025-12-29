Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Aralık Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

29 Aralık 2025 tarihi, altın yatırımcıları için önemli verilerin açıklandığı bir gün oldu. Saat 10:00 itibarıyla ons altının dolar cinsinden fiyatı 4.457,17 dolar olarak belirlendi. Bu veri, uluslararası piyasalarda altınla ilgili talep ve arz dengesini yansıtır. Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülür. Bu nedenle fiyatları, dünya genelindeki ekonomik gelişmelere duyarlıdır.

Gram altın, Türkiye’de yatırımcılar arasında en fazla tercih edilen altın türlerinden biridir. Bugün itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.173,77 TL, satış fiyatı ise 6.174,70 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yatırımcıların fiziki altın alım satımları için dikkate alması gereken verilerdir. Gram altındaki değişiklikler, piyasalardaki dalgalanmalara paralel yükseliş veya düşüş eğilimleri gösterir.

Çeyrek altın, Türk halkı arasında yaygın olarak kullanılan bir yatırım aracı olarak öne çıkmaktadır. Çeyrek altının alış fiyatı 9.878,03 TL, satış fiyatı ise 10.095,63 TL olarak kaydedilmiştir. Yatırımcılar, çeyrek altını hem yatırım hem de hediyelik olarak tercih ediyor.

Yarım altın, alış fiyatı 19.694,33 TL, satış fiyatı ise 20.191,26 TL olarak belirlenmiştir. Bu tür altınlar, genellikle düğün ve kutlamalar için hediye olarak tercih edilir.

Cumhuriyet altını, Türkiye’de en yaygın ve talep gören altın türlerinden biridir. Bugün için alış fiyatı 41.897 TL, satış fiyatı ise 42.530 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların ve bireysel tasarruf sahiplerinin kullanabilecekleri önemli alternatif yatırım araçlarıdır.

Gremse altın, alış fiyatı 99.732 TL ve satış fiyatı 101.421 TL ile işlem görmektedir. Gremse altın, yatırımcılar için uzun vadeli değer saklama aracı olarak kullanılmaktadır. Ata altın, yatırımcıların dikkatini çekerken, alış fiyatı 41.607 TL, satış fiyatı ise 41.839 TL olarak belirlenmiştir.

Ziynet altını, özellikle takı ve hediye olarak öne çıkar. Alış fiyatı 39.512,13 TL, satış fiyatı ise 40.259,02 TL’den işlem görmektedir. Bu altın türü, genellikle özel günlerde hediye olarak tercih edilmektedir.

Bilezik fiyatlarına baktığımızda, 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.430,62 TL, satış fiyatı ise 4.567,37 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.356,09 TL, satış fiyatı ise 5.070 TL’dir. Ayrıca, 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 5.670,26 TL, satış fiyatı 5.924,62 TL olarak belirlenmiştir. Bilezikler, hem yatırım hem de günlük kullanımları ile önemli bir yere sahiptir.

Altın fiyatları, ürün bazında dalgalanmalar göstermeye devam ediyor. Yatırımcıların alım kararlarını yönlendirmeleri için piyasalar hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir.