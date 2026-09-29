Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Eylül Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.523 TL seviyesinden işlem görüyor. Ons altın ise 4.139 $’dan işlem görmeye devam ederken, dolar/TL kuru 49,00 seviyesindedir. Gram altında bugün %0,68 oranında bir artış yaşanırken, haftalık bazda yaşanan geri çekilme dikkat çekici; zira son kapanış fiyatı bir hafta önceki 6.815 TL’den 6.528 TL’ye düşmüş durumda. Haftalık düşüş 287 TL, yani %4,21 olarak kaydedildi.

100.000 TL bütçeyle gram altın alımı yapılması durumunda toplamda 15 adet gram altın alınabiliyor ve geriye kalan tutar 2.158 TL. Çeyrek altın alımı içinse, aynı bütçe ile 9 adet çeyrek altın edinmek mümkün, kalan tutar ise 4.017 TL olarak belirleniyor. Bu, yatırımcılar için önemli bir hesaplama, zira çeyrek altının satış fiyatı 10.665 TL.

Gün içindeki fiyatların yanı sıra, son kapanış değerleri ve haftalık düşüş analizi yatırımcıların kararlarını etkileyebilir. Gram altındaki bu günlük yükselişle birlikte, takip edilmesi gereken seviyeler yatırımcılara yol gösterebilir.

29 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.522 TL 6.523 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.435 TL 10.665 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.804 TL 21.329 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.505 TL 44.159 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.561 TL 4.761 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.494 TL 5.260 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.140 $ 4.141 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.554 TL 6.562 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.487 TL 10.729 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.909 TL 21.458 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.505 TL 44.159 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek noktası 6.393 TL olarak belirlenirken, direnç seviyesi 6.748 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın için ise destek 4.053 dolar, direnç 4.295 dolar düzeylerinde şekillenmiş durumda. Bu seviyeleri izlemek, yatırım kararları için kritik öneme sahip olabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular