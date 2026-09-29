Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Eylül Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.523 TL seviyesinden işlem görüyor. Ons altın ise 4.139 $’dan işlem görmeye devam ederken, dolar/TL kuru 49,00 seviyesindedir. Gram altında bugün %0,68 oranında bir artış yaşanırken, haftalık bazda yaşanan geri çekilme dikkat çekici; zira son kapanış fiyatı bir hafta önceki 6.815 TL’den 6.528 TL’ye düşmüş durumda. Haftalık düşüş 287 TL, yani %4,21 olarak kaydedildi.
100.000 TL bütçeyle gram altın alımı yapılması durumunda toplamda 15 adet gram altın alınabiliyor ve geriye kalan tutar 2.158 TL. Çeyrek altın alımı içinse, aynı bütçe ile 9 adet çeyrek altın edinmek mümkün, kalan tutar ise 4.017 TL olarak belirleniyor. Bu, yatırımcılar için önemli bir hesaplama, zira çeyrek altının satış fiyatı 10.665 TL.
Gün içindeki fiyatların yanı sıra, son kapanış değerleri ve haftalık düşüş analizi yatırımcıların kararlarını etkileyebilir. Gram altındaki bu günlük yükselişle birlikte, takip edilmesi gereken seviyeler yatırımcılara yol gösterebilir.
29 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.522 TL
|6.523 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.435 TL
|10.665 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.804 TL
|21.329 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.505 TL
|44.159 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.561 TL
|4.761 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.494 TL
|5.260 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.140 $
|4.141 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.554 TL
|6.562 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.487 TL
|10.729 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.909 TL
|21.458 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.505 TL
|44.159 TL
Gram altın için destek noktası 6.393 TL olarak belirlenirken, direnç seviyesi 6.748 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın için ise destek 4.053 dolar, direnç 4.295 dolar düzeylerinde şekillenmiş durumda. Bu seviyeleri izlemek, yatırım kararları için kritik öneme sahip olabilir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.554 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 655.446 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.665 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.141 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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