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Yumurta fiyatlarında kısa vadede artış öngörülmüyor

Yumurta üretim maliyetleri yükselirken iç piyasadaki arz fazlası fiyat artışını frenliyor. Sektör temsilcisi Mehmet Kumartaşlı, kısa vadede zam beklenmediğini belirtirken ihracatın önemine dikkat çekti.

Yumurta fiyatlarında kısa vadede artış öngörülmüyor

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yumurtacılar Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Kumartaşlı, yumurta üretim maliyetlerinde artış yaşanmasına rağmen iç piyasadaki arz fazlası nedeniyle kısa vadede yumurta fiyatlarına zam beklenmediğini söyledi.

Kumartaşlı, ihracata dayalı olarak büyüyen yumurta sektöründe iç piyasaya fazlasıyla ürün arz edildiğini belirterek, üretim maliyetlerinin artmasına rağmen yumurtanın iç piyasada değerini bulamadığını ifade etti. Kumartaşlı, bu durumun üreticileri zor durumda bıraktığını ancak kısa vadede tüketici açısından fiyat artışı yaşanmamasının beklendiğini kaydetti.

Yumurta fiyatlarında kısa vadede artış öngörülmüyor 1

"TÜKETİCİ AÇISINDAN ZAM GELMEMESİ OLUMLU"

Yumurta fiyatlarında yaşanabilecek gelişmelerin arz ve ihracat durumuyla yakından bağlantılı olduğunu dile getiren Kumartaşlı, "Üretici açısından çok istenen bir durum olmasa da kısa vadede tüketici açısından bir zam gelmeyeceği, tüketicinin menfaatine bir durumun gerçekleşeceğine kanaat ediyoruz" dedi.

Yumurta fiyatlarında kısa vadede artış öngörülmüyor 2

"SURİYE’YE YUMURTA İHRACATI SEKTÖR AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Suriye'nin yumurta sektöründe önemli bir pazar olduğunu belirten Kumartaşlı, geçtiğimiz günlerde AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in öncülüğünde Suriye'ye gerçekleştirdikleri ziyarette yumurta ve gıda ürünlerine yönelik talepleri görüştüklerini söyledi.

Kumartaşlı, farklı ülkelere yapılacak ihracatın artırılmasıyla iç piyasadaki arz fazlasının azaltılabileceğini belirterek, ihracatın önümüzdeki dönemde sektör açısından önem taşıdığını ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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yumurta Zam atso
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