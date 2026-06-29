Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Haziran Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, dalgalanmaların ardından 29 Haziran 2026 tarihinde yatırımcılara sunuldu. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.062,54 dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, altın piyasasındaki genel durumu gösteriyor.

Gram altın fiyatları ise alışta 6.091,234 TL, satışta 6.092,074 TL olarak belirlendi. Gram altın, yatırımcılar için değer saklama aracı olmaya devam ediyor. Piyasalardaki dalgalanma, gram altın fiyatlarının artışını etkiliyor. Yatırımcıların ilgisi bu durumu artırıyor.

Ons altın alış fiyatı 189.463,54 TL, satış fiyatı 189.518,21 TL olarak görünüyor. Bu veriler döviz kurlarındaki değişimleri yansıtıyor. Global piyasalardaki altın talebi, bu oranları etkiliyor. Ekonomik temele dayanan bu fiyatlar, altın tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Diğer yandan çeyrek altın, alışta 9.745,97 TL, satışta 9.960,54 TL seviyelerinde. Yarım altın ise alışta 19.431,04 TL, satışta 19.921,08 TL ile işlem görüyor. Bu altın birimleri, düğünlerde ve özel günlerde tercih ediliyor. Piyasalardaki yerleri oldukça önemli.

Cumhuriyet altını fiyatları alışta 40.950 TL, satışta 41.570 TL olarak belirlenmiş. Gremse altın, alışta 99.122 TL, satışta 100.340 TL seviyelerinde seyrediyor. Ata altın, alış fiyatı 40.873 TL, satış fiyatı 41.213 TL olarak kaydediliyor. Ziynet altının fiyatları ise alışta 38.983,9 TL, satışta 39.720,32 TL olarak açıklandı. Bu türler, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri arasında sıklıkla tercih ediliyor.

Ayrıca 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.340,4 TL, satışta 4.503,88 TL olarak belirtiliyor. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.217,47 TL, satışta 4.945 TL seviyelerine ulaştı. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 5.572,4 TL, satışta 5.831,83 TL. Bu veriler, altın işçiliği ve takı sektöründeki fiyat değişkenliğini gösteriyor.

29 Haziran 2026 itibarıyla altın fiyatlarının görünümü, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ediyor. Bu faktörler, gelecekte altın fiyatlarının yönünü belirleyecek.