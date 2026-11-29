2027 yılında uygulanacak asgari ücret rakamının ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği ve Aralık ayında başlaması beklenen asgari ücret görüşmeleri öncesinde, uzmanların tahminleri de gündeme geliyor. Ekonomist Dr. Sefer Humar, 2027 yılında asgari ücretin hangi seviyeye yükselebileceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

"YÜZDE 30 CİVARINDA ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

TGRT Haber yayınında 2027 asgari ücret rakamıyla ilgili değerlendirmelerini aktaran ekonomist Dr. Sefer Humar şu ifadeleri kullandı:

"Şahsen 2027 yılı için asgari ücretin yaklaşık %30 civarında artacağını düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Yani 36.000 - 37.000 bandı arasında yaklaşacağını düşünüyorum. Çünkü henüz kesinleşmiş bir rakam olmasa da yani sonuçta çalışanların cebine giren para hayat pahalılığı karşısında her geçen gün değer kaybediyor. Bu hepimizin gördüğü, bildiği, yaşadığı global olarak dünya genelinde de böyle. Ama burada özellikle altını çizmek istiyorum. Asgari ücrete iyi bir zam yapılması gerekiyor. Burada genelde asgari ücrete çok büyük bir zam yapıldığınca enflasyonu yaratır mı yaratmaz mı diye bazı sorular gelebilir genelde.

Ama enflasyonun temel nedeni ücretler değil"

Devamında Humar "Yani üretim maliyetleri, kur, kurdaki beklentiler, fiyatlama davranışları olduğu için ben 36 - 37 bin bandında olacağını düşünüyorum. Hani bu ne kadar hakkaniyetlidir ya da ne kadar tatmin eder o ayrı bir konu ama bence 36 - 37 bin arasında olması gerekiyor diye düşünüyorum en azından" şeklinde konuştu.