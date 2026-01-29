Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Ocak Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir değerdir. Geleneksel bir değer saklama aracı olarak görülmektedir. 29 Ocak 2026 tarihi itibarıyla saat 10:00'da piyasalarda altın fiyatları belirgin bir referans noktası oluşturuyor. Yatırımcılar, bu fiyatları takip ederek stratejilerini belirliyor.

Döviz piyasası ile birlikte ons altın, ilgi gören değerli metallerden biridir. Bugün ons altın fiyatı 5.562,42 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu fiyat, uluslararası piyasalardaki talep ve arzın yansımasıdır. Yatırımcılar, ons fiyatlarını izleyerek portföylerini çeşitlendirip kazanç sağlamaya çalışıyorlar.

Türkiye’deki altın fiyatları, alış ve satış fiyatları ile belirleniyor. Gram altın fiyatı, alışta 7.755,444 TL, satışta ise 7.756,309 TL seviyelerindedir. Bu fiyatlar, yerel talep ve piyasanın volatilitesini göstermektedir. Gram altın, Türkiye’de sıkça tercih edilen bir yatırım aracıdır.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 12.408,71 TL, satışta 12.681,57 TL olarak belirlenmiştir. Düğünlerde ve özel günlerde popüler bir hediye seçeneğidir. Çeyrek altın, tasarruf sahipleri ve yatırımcılar için anlamlı bir tercih olmaktadır.

Yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da dikkat çekiyor. Yarım altın, alışta 24.739,87 TL, satışta 25.363,13 TL'den işlem görmekte. Cumhuriyet altını ise alışta 50.377 TL, satışta 51.136 TL seviyelerinde yer almaktadır. Bu altın türleri, miras bırakma ve birikim yapmak isteyenler için önemlidir.

Gremse altın, alışta 129.037 TL, satışta 130.694 TL fiyatlarıyla kaydedilmiştir. Ata altın, alışta 53.168 TL, satışta 53.600 TL’den işlem görmektedir. Ziynet altını dikkat çekici fiyatlarla işlem görmekte. Alış fiyatı 49.634,84 TL, satış fiyatı ise 50.571,13 TL’dir. Bu fiyatlar, altın piyasasında farklılaşmayı göstermektedir.

Bilezik altın üretimlerinde de alternatif fiyatlar mevcuttur. 14 ayar bilezik gramı, alışta 4.400,54 TL, satışta 5.709,74 TL’dedir. 18 ayar bilezik gramı, alışta 5.592,06 TL, satışta 6.100 TL olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 7.246,38 TL, satışta 7.594,24 TL ile işlem görmektedir. Altın bilezikler, hem takı hem de yatırım aracı olarak önemlidir.

Altın fiyatları, piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik göstergelerle şekillenmeye devam ediyor. Bu fiyatlar, yatırımcıların karar süreçlerinde önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalar dikkatle izlenmelidir. Altın, uzun vadeli yatırım planlarında da önemli bir araç olmaya devam ediyor.