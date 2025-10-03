Bugün çeyrek altın kaç TL? 3 Ekim Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları: 03 Ekim 2025 Günlük Analiz

03 Ekim 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici seviyelerde işlem görmektedir. Piyasalardaki belirsizlik ve ekonomik dalgalanmalar etkili olmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 3.858,85 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu rakam, dünya genelindeki altın yatırımcılarının yönelimlerini etkileyen önemli bir gösterge oluşturmaktadır.

Gram altın fiyatları alışta 5.171,248 TL, satışta ise 5.171,838 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Yerel yatırımcılar için gram altın, önemli bir alternatif sunmaktadır. Bu fiyatlar, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan önemli ölçüde etkilenmektedir.

Çeyrek altın fiyatları da ilgi çekmektedir. Alış fiyatı 8.274 TL, satış fiyatı 8.455,96 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcılar ve hediye düşünen bireyler için cazip bir seçenek oluşturmaktadır. Yarım altın fiyatları alışta 16.496,28 TL, satışta ise 16.911,91 TL üzerinden işlem görmektedir. Cumhuriyet altını, en yüksek değeri ile dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 35.339 TL, satış fiyatı ise 35.873 TL olarak belirlenmiştir.

Gremse altın fiyatları alışta 85.996 TL, satışta ise 86.817 TL seviyelerine ulaşmıştır. Ata altın ve ziynet altın fiyatları sırasıyla 35.429 TL ve 33.095,99 TL alış fiyatları ile işlem görmektedir. Nakit para ile hızlı transfer imkânı sağlayan bu ürünler, piyasalardaki dalgalanmalara karşı korunma aracı olarak tercih edilmektedir.

Bileziklere gelince, piyasa alış fiyatları 14 ayar için 2.914,52 TL, 18 ayar için 3.717,5 TL, 22 ayar için ise 4.831,59 TL olarak belirlenmiştir. Satış fiyatları sırasıyla 3.970,69 TL, 4.265 TL ve 5.052,54 TL olarak kaydedilmiştir. Hem yatırım, hem de hediye olarak tercih edilen bilezikler, piyasa açısından önemli bir yere sahiptir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 5.145,392 TL, satışta ise 5.145,979 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, saf altın alımında en yüksek kaliteyi arayan yatırımcılar için önemlidir.

03 Ekim 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları değişkenlik göstermeye devam etmektedir. Piyasa dinamikleri ve global ekonomik gelişmeler önemli bir rol oynamaktadır. Yatırımcılar için altın, her zaman güvenli bir liman olma özelliğini sürdürmektedir. Fiyat değişimlerini dikkatle takip etmek, stratejik kararlar almak açısından büyük bir önem taşımaktadır.