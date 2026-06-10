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Spot piyasada doğal gaz fiyatları (10 Haziran 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 259 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (10 Haziran 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 364 bin 483 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 614 bin 552 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 259 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 137 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 121 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 396 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 107 milyon 955 bin 785 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 108 milyon 65 bin 280 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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