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Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.397 TL seviyesinde işlem görmekte ve günlük bazda %0,86 oranında bir gerileme kaydediyor. Piyasa etkileri arasında TL dalgalanmaları ve global sarrafi talebindeki değişimler yer alıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.397 TL'den işlem görüyor ve günlük bazda %0,86 oranında bir geri çekilme yaşamış durumda. Aynı zamanda ons altın 3.982 $ seviyesinde yer alıyor. Dolar/TL ise 49,95 olarak belirlendi. Bugünün piyasa etkeni TL'deki dalgalanmalar ve global sarrafi talebindeki değişimler, özellikle gram altındaki bu düşüşün sebepleri arasında sıralanıyor.

100.000 TL'lik bir bütçeyle gram altın alımı yapıldığında 15 adet gram altın satın alınabiliyor ve işlem sonrası geriye 4.041 TL kalıyor. Çeyrek altın için ise 9 adet alınabiliyor, bu durumda 5.864 TL'lik bir bakiye kalıyor.

Haftalık bazda gram altın fiyatlarında 27 TL'lik bir düşüş gözlemlenirken, bu değer %0,42 oranında bir azalma anlamına geliyor. Önceki haftadaki kapanış ise 6.425 TL seviyesinde gerçekleşmişti.

Güncel Altın Fiyatları

30 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.396 TL 6.397 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.234 TL 10.460 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.404 TL 20.919 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.082 TL 43.724 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.484 TL 4.667 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.392 TL 5.135 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.983 $ 3.983 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.495 TL 6.503 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.393 TL 10.632 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.720 TL 21.265 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.082 TL 43.724 TL


Son olarak, piyasanın teknik göstermeleri doğrultusunda:

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın destek seviyesi 6.349 TL iken direnç seviyesi 6.482 TL'de bulunuyor. Ons altının destek noktası 3.956 dolar, direnç noktası ise 4.040 dolar seviyesinde. Kullanıcıların bu seviyeleri göz önünde bulundurarak piyasa hareketlerini izlemeleri faydalı olabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.495 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 649.543 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.460 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.983 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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