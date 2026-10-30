Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.397 TL'den işlem görüyor ve günlük bazda %0,86 oranında bir geri çekilme yaşamış durumda. Aynı zamanda ons altın 3.982 $ seviyesinde yer alıyor. Dolar/TL ise 49,95 olarak belirlendi. Bugünün piyasa etkeni TL'deki dalgalanmalar ve global sarrafi talebindeki değişimler, özellikle gram altındaki bu düşüşün sebepleri arasında sıralanıyor.

100.000 TL'lik bir bütçeyle gram altın alımı yapıldığında 15 adet gram altın satın alınabiliyor ve işlem sonrası geriye 4.041 TL kalıyor. Çeyrek altın için ise 9 adet alınabiliyor, bu durumda 5.864 TL'lik bir bakiye kalıyor.

Haftalık bazda gram altın fiyatlarında 27 TL'lik bir düşüş gözlemlenirken, bu değer %0,42 oranında bir azalma anlamına geliyor. Önceki haftadaki kapanış ise 6.425 TL seviyesinde gerçekleşmişti.

30 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.396 TL 6.397 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.234 TL 10.460 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.404 TL 20.919 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.082 TL 43.724 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.484 TL 4.667 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.392 TL 5.135 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.983 $ 3.983 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.495 TL 6.503 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.393 TL 10.632 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.720 TL 21.265 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.082 TL 43.724 TL





Son olarak, piyasanın teknik göstermeleri doğrultusunda:

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın destek seviyesi 6.349 TL iken direnç seviyesi 6.482 TL'de bulunuyor. Ons altının destek noktası 3.956 dolar, direnç noktası ise 4.040 dolar seviyesinde. Kullanıcıların bu seviyeleri göz önünde bulundurarak piyasa hareketlerini izlemeleri faydalı olabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular