Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.397 TL'den işlem görüyor ve günlük bazda %0,86 oranında bir geri çekilme yaşamış durumda. Aynı zamanda ons altın 3.982 $ seviyesinde yer alıyor. Dolar/TL ise 49,95 olarak belirlendi. Bugünün piyasa etkeni TL'deki dalgalanmalar ve global sarrafi talebindeki değişimler, özellikle gram altındaki bu düşüşün sebepleri arasında sıralanıyor.
100.000 TL'lik bir bütçeyle gram altın alımı yapıldığında 15 adet gram altın satın alınabiliyor ve işlem sonrası geriye 4.041 TL kalıyor. Çeyrek altın için ise 9 adet alınabiliyor, bu durumda 5.864 TL'lik bir bakiye kalıyor.
Haftalık bazda gram altın fiyatlarında 27 TL'lik bir düşüş gözlemlenirken, bu değer %0,42 oranında bir azalma anlamına geliyor. Önceki haftadaki kapanış ise 6.425 TL seviyesinde gerçekleşmişti.
30 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.396 TL
|6.397 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.234 TL
|10.460 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.404 TL
|20.919 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.082 TL
|43.724 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.484 TL
|4.667 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.392 TL
|5.135 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.983 $
|3.983 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.495 TL
|6.503 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.393 TL
|10.632 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.720 TL
|21.265 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.082 TL
|43.724 TL
Son olarak, piyasanın teknik göstermeleri doğrultusunda:
Gram altın destek seviyesi 6.349 TL iken direnç seviyesi 6.482 TL'de bulunuyor. Ons altının destek noktası 3.956 dolar, direnç noktası ise 4.040 dolar seviyesinde. Kullanıcıların bu seviyeleri göz önünde bulundurarak piyasa hareketlerini izlemeleri faydalı olabilir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.495 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 649.543 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.460 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.983 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum