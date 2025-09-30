FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Eylül Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Eylül Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Eylül Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Ezgi Sivritepe

30 Eylül 2025, saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici seviyelerde işlem görüyor. Küresel ekonomik belirsizlikler etkisini sürdürüyor. Enflasyonist baskılar, yatırımcıların altını tercih etmesine neden oluyor. Bu durum, altın fiyatlarının yükselişini beraberinde getiriyor. Bireysel yatırımcılar ve büyük finansal kuruluşlar için bu tema önemli.

Bu sabah, ons altın fiyatı 3.855,58 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın fiyatı alışta 5160,215 lira, satışta ise 5160,87 lira olarak belirlendi. Gram altın, Türkiye’de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biridir. Günlük piyasa dinamikleri, fiyatların merakla takip edilmesini sağlıyor.

Çeyrek altın, yatırımcılar arasında popüler bir seçenek olmaya devam ediyor. Alış fiyatı 8256,34 lira, satış fiyatı ise 8438,02 lira. Yarım altın, mantıklı bir yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Alış fiyatı 16461,09 lira, satış fiyatı ise 16876,04 lira seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise uzun vadeli yatırım için güçlü bir alternatif sunuyor. Alış fiyatı 34608 lira, satış fiyatı ise 35131 lira olarak belirlendi.

Buna ek olarak, ziynet altını da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ziynet altının alış fiyatı 33025,38 lira, satış fiyatı ise 33648,87 lira. Yatırımcıların dikkatini çeken bir başka alan ise bileziklerdir. Özellikle 14 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 2877,83 lira, satışta ise 3928,07 lira olarak belirlendi. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 3666,80 lira, satışta 4207 lira seviyesine ulaştı.

22 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4771,98 lira, satışta 4990,25 lira olarak işlem görüyor. Tüm bu veriler, altın piyasalarının dalgalı yapısını gözler önüne seriyor. Serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 5134,414 lira, satışta ise 5135,066 lira olarak belirlenmiş durumda.

30 Eylül 2025 tarihinde altın fiyatları, ekonomik dalgalanmaların etkisiyle dalgalanıyor. Yatırımcıların piyasa trendlerini dikkatle izlemesi çok önemli. Stratejilerini bu dinamikler doğrultusunda belirlemeleri gerekiyor. Altın, her zaman olduğu gibi koruma aracı ve değerli yatırım aracı olmaya devam ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Eylül Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aracını tamire götürdü hayatının şokunu yaşadı! 4 milyonluk vurgun Aracını tamire götürdü hayatının şokunu yaşadı! 4 milyonluk vurgun
46 bin nüfuslu ilçeye akın akın gelecekler!46 bin nüfuslu ilçeye akın akın gelecekler!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.151,69
5.152,28
% 0.51
10:24
Ons Altın / TL
160.136,45
160.204,82
% 0.47
10:39
Ons Altın / USD
3.851,48
3.851,92
% 0.47
10:39
Çeyrek Altın
8.242,71
8.423,98
% 0.51
10:24
Yarım Altın
16.433,89
16.847,95
% 0.51
10:24
Ziynet Altın
32.970,82
33.592,86
% 0.51
10:24
Cumhuriyet Altını
34.608,00
35.131,00
% 0.79
17:07
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.