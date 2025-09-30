Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Eylül Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

30 Eylül 2025, saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici seviyelerde işlem görüyor. Küresel ekonomik belirsizlikler etkisini sürdürüyor. Enflasyonist baskılar, yatırımcıların altını tercih etmesine neden oluyor. Bu durum, altın fiyatlarının yükselişini beraberinde getiriyor. Bireysel yatırımcılar ve büyük finansal kuruluşlar için bu tema önemli.

Bu sabah, ons altın fiyatı 3.855,58 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın fiyatı alışta 5160,215 lira, satışta ise 5160,87 lira olarak belirlendi. Gram altın, Türkiye’de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biridir. Günlük piyasa dinamikleri, fiyatların merakla takip edilmesini sağlıyor.

Çeyrek altın, yatırımcılar arasında popüler bir seçenek olmaya devam ediyor. Alış fiyatı 8256,34 lira, satış fiyatı ise 8438,02 lira. Yarım altın, mantıklı bir yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Alış fiyatı 16461,09 lira, satış fiyatı ise 16876,04 lira seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise uzun vadeli yatırım için güçlü bir alternatif sunuyor. Alış fiyatı 34608 lira, satış fiyatı ise 35131 lira olarak belirlendi.

Buna ek olarak, ziynet altını da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ziynet altının alış fiyatı 33025,38 lira, satış fiyatı ise 33648,87 lira. Yatırımcıların dikkatini çeken bir başka alan ise bileziklerdir. Özellikle 14 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 2877,83 lira, satışta ise 3928,07 lira olarak belirlendi. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 3666,80 lira, satışta 4207 lira seviyesine ulaştı.

22 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4771,98 lira, satışta 4990,25 lira olarak işlem görüyor. Tüm bu veriler, altın piyasalarının dalgalı yapısını gözler önüne seriyor. Serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 5134,414 lira, satışta ise 5135,066 lira olarak belirlenmiş durumda.

30 Eylül 2025 tarihinde altın fiyatları, ekonomik dalgalanmaların etkisiyle dalgalanıyor. Yatırımcıların piyasa trendlerini dikkatle izlemesi çok önemli. Stratejilerini bu dinamikler doğrultusunda belirlemeleri gerekiyor. Altın, her zaman olduğu gibi koruma aracı ve değerli yatırım aracı olmaya devam ediyor.