Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Haziran Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, ekonomik dalgalanmalarla belirleniyor. Piyasa koşulları, fiyatların şekillenmesinde etkili. Bugün saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.030,17 dolardan işlem görüyor. Bu durum, yatırımcıların altına olan ilgisini ortaya koyuyor.

Türkiye piyasasında gram altın, 6.043,816 TL alış ve 6.044,776 TL satış fiyatına sahip. Gram altın fiyatları, TL’nin değer kaybı ile ilişkilidir. Global piyasalardaki dalgalanmalar da bu durumu etkiliyor. Dolayısıyla, yatırımcılar için önemli bir gösterge.

Çeyrek altın fiyatları 9.670,11 TL alış ve 9.883,21 TL satış olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, küçük yatırımcılar için dikkat çekici. Hediyelik altın almak isteyenler de bu fiyatlara dikkat ediyor. Yarım altın ise 19.279,77 TL alış ve 19.766,42 TL satış fiyatında. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 40.418 TL, satış fiyatı 41.029 TL. Bu fiyatlar, altın alım satım dinamiklerini etkiliyor.

Gremse altın, alış fiyatı 98.164 TL, satış fiyatı 99.445 TL. Ata altın ise 40.478 TL alış ve 40.845 TL satış fiyatına sahip. Bu fiyatlar, düğün sezonuyla birlikte altın alımında artış olabileceğini gösteriyor.

Ziynet altın fiyatları, alışta 38.680,42 TL, satışta 39.411,94 TL civarında. Bilezik çeşitleri de altın piyasasında önemli. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.303,21 TL alış, 4.463,48 TL satış. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise 4.172,88 TL alış ve 4.945 TL satış. 22 ayar bilezik gram fiyatı da 5.511,96 TL alış, 5.772,77 TL satış ile işlem görüyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları 6.013,597 TL alış ve 6.014,552 TL satış olarak hesaplanmış. Güncel altın fiyatları, yatırımcıların piyasa trendlerini dikkatle değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor. Altın, geleneksel ve aktif bir değer saklama aracı olarak önemini sürdürüyor.