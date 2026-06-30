FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Haziran Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

30 Haziran 2026 itibarıyla altın fiyatları, ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak belirleniyor. Altının ons fiyatı 4.030,17 dolarken, Türkiye piyasasında gram altın 6.043,816 TL'den satılıyor. Çeyrek altın 9.670,11 TL, yarım altın 19.279,77 TL, Cumhuriyet altını ise 40.418 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bilezik fiyatları ve düğün sezonu, altın alımını etkiliyor. Yatırımcılar, güncel fiyatları takip ederek stratejilerini bu verilere göre belirlemeli.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Haziran Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, ekonomik dalgalanmalarla belirleniyor. Piyasa koşulları, fiyatların şekillenmesinde etkili. Bugün saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.030,17 dolardan işlem görüyor. Bu durum, yatırımcıların altına olan ilgisini ortaya koyuyor.

Türkiye piyasasında gram altın, 6.043,816 TL alış ve 6.044,776 TL satış fiyatına sahip. Gram altın fiyatları, TL’nin değer kaybı ile ilişkilidir. Global piyasalardaki dalgalanmalar da bu durumu etkiliyor. Dolayısıyla, yatırımcılar için önemli bir gösterge.

Çeyrek altın fiyatları 9.670,11 TL alış ve 9.883,21 TL satış olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, küçük yatırımcılar için dikkat çekici. Hediyelik altın almak isteyenler de bu fiyatlara dikkat ediyor. Yarım altın ise 19.279,77 TL alış ve 19.766,42 TL satış fiyatında. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 40.418 TL, satış fiyatı 41.029 TL. Bu fiyatlar, altın alım satım dinamiklerini etkiliyor.

Gremse altın, alış fiyatı 98.164 TL, satış fiyatı 99.445 TL. Ata altın ise 40.478 TL alış ve 40.845 TL satış fiyatına sahip. Bu fiyatlar, düğün sezonuyla birlikte altın alımında artış olabileceğini gösteriyor.

Ziynet altın fiyatları, alışta 38.680,42 TL, satışta 39.411,94 TL civarında. Bilezik çeşitleri de altın piyasasında önemli. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.303,21 TL alış, 4.463,48 TL satış. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise 4.172,88 TL alış ve 4.945 TL satış. 22 ayar bilezik gram fiyatı da 5.511,96 TL alış, 5.772,77 TL satış ile işlem görüyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları 6.013,597 TL alış ve 6.014,552 TL satış olarak hesaplanmış. Güncel altın fiyatları, yatırımcıların piyasa trendlerini dikkatle değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor. Altın, geleneksel ve aktif bir değer saklama aracı olarak önemini sürdürüyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Haziran Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa güne yükselişle başladı: En çok kazandıran...Borsa güne yükselişle başladı: En çok kazandıran...
TÜİK açıkladı: Hizmet üretici fiyatları arttıTÜİK açıkladı: Hizmet üretici fiyatları arttı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.045,91
6.046,76
% 0.38
10:39
Ons Altın / TL
188.009,60
188.095,10
% 0.36
10:54
Ons Altın / USD
4.030,12
4.030,63
% 0.35
10:54
Çeyrek Altın
9.673,45
9.886,45
% 0.38
10:39
Yarım Altın
19.285,38
19.771,83
% 0.38
10:39
Ziynet Altın
38.693,79
39.424,88
% 0.38
10:39
Cumhuriyet Altını
40.418,00
41.029,00
% -1.3
15:54
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Eskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Polonya istihbaratı duyurdu: "Rusya ile silahlı çatışma ihtimali var"

Polonya istihbaratı duyurdu: "Rusya ile silahlı çatışma ihtimali var"

Paraguay'dan Almanya'ya yılın sürprizi! Tarihi zafer geldi

Paraguay'dan Almanya'ya yılın sürprizi! Tarihi zafer geldi

Deniz Göktaş'ın hakkındaki sözlerini duyunca şoke oldu!

Deniz Göktaş'ın hakkındaki sözlerini duyunca şoke oldu!

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

En düşük emekli maaşında kulislerin konuştuğu rakam

En düşük emekli maaşında kulislerin konuştuğu rakam

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.