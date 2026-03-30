Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Mart Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

30 Mart 2026 tarihi, altın fiyatları açısından dikkat çekici bir gün. Saat 10:00 itibarıyla güncel fiyatlar, piyasalardaki hareketliliği gösteriyor. Bu durum, ekonomik dinamiklerin etkisini gözler önüne seriyor.

Dünya genelinde altın, güvenli liman arayışında olan yatırımcılar için önemli bir referans. Bugün, ons altın 4.532,36 Dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, uluslararası piyasalardaki altın alım satım işlemlerini etkileyen faktörleri gösteriyor.

Türk lirası cinsinden gram altın fiyatları, alışta 6490,394 TL, satışta ise 6491,323 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, Türkiye’de altın yatırımı yapmak isteyenler için önem taşıyor. Özellikle gram altın yıl içerisinde dalgalanma göstermekte. Yatırımcılar için bu dalgalanmalar, strateji belirlemede kritik öneme sahiptir.

Çeyrek altın alış fiyatı 10.384,63 TL, satış fiyatı ise 10.613,31 TL. Yarım altın fiyatları, alışta 20.704,36 TL, satışta 21.226,63 TL olarak işlem görüyor. Bu fiyatlar, piyasadaki talep ve genel durumu etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 44.176 TL, satış fiyatı ise 44.844 TL olarak belirlendi. Gremse altın fiyatları alışta 108.543 TL, satışta 112.373 TL’ye yükseldi. Ata altın fiyatları ise alışta 44.653 TL, satışta 46.429 TL olarak dikkat çekiyor. Ziynet altını alış fiyatı 41.538,52 TL, satış fiyatı 42.323,43 TL.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar için alternatif oluşturuyor. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.650,57 TL, satışta 4.871,86 TL. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.677,56 TL, satışta 5.575 TL seviyelerinde. 22 ayar bilezik gramı, alışta 6.076,43 TL, satışta 6.369,64 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, mücevherat sektöründeki hareketliliği yansıtıyor.

30 Mart 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için fırsat ve risk barındırıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, fiyat hareketliliği ve ekonominin durumu, yatırım kararlarını etkilemekte. Yatırımcıların bu verileri dikkatle takip etmesi, gelecekteki stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı olacaktır.