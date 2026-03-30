Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Mart Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

30 Mart 2026 tarihi, altın fiyatlarının yatırımcılar için kritik bir gün olduğunu gösteriyor. Bugün ons altın fiyatı 4.532,36 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Türk lirası cinsinden gram altın fiyatları ise alışta 6.490,39 TL, satışta 6.491,32 TL olarak kaydedildi. Çeyrek ve yarım altın gibi diğer altın türleri de piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak farklı fiyatlar sunuyor. Yatırımcılar, bu fiyatları dikkatle izleyerek stratejilerini belirlemelidir.

Cansu Çamcı

30 Mart 2026 tarihi, altın fiyatları açısından dikkat çekici bir gün. Saat 10:00 itibarıyla güncel fiyatlar, piyasalardaki hareketliliği gösteriyor. Bu durum, ekonomik dinamiklerin etkisini gözler önüne seriyor.

Dünya genelinde altın, güvenli liman arayışında olan yatırımcılar için önemli bir referans. Bugün, ons altın 4.532,36 Dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, uluslararası piyasalardaki altın alım satım işlemlerini etkileyen faktörleri gösteriyor.

Türk lirası cinsinden gram altın fiyatları, alışta 6490,394 TL, satışta ise 6491,323 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, Türkiye’de altın yatırımı yapmak isteyenler için önem taşıyor. Özellikle gram altın yıl içerisinde dalgalanma göstermekte. Yatırımcılar için bu dalgalanmalar, strateji belirlemede kritik öneme sahiptir.

Çeyrek altın alış fiyatı 10.384,63 TL, satış fiyatı ise 10.613,31 TL. Yarım altın fiyatları, alışta 20.704,36 TL, satışta 21.226,63 TL olarak işlem görüyor. Bu fiyatlar, piyasadaki talep ve genel durumu etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 44.176 TL, satış fiyatı ise 44.844 TL olarak belirlendi. Gremse altın fiyatları alışta 108.543 TL, satışta 112.373 TL’ye yükseldi. Ata altın fiyatları ise alışta 44.653 TL, satışta 46.429 TL olarak dikkat çekiyor. Ziynet altını alış fiyatı 41.538,52 TL, satış fiyatı 42.323,43 TL.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar için alternatif oluşturuyor. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.650,57 TL, satışta 4.871,86 TL. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.677,56 TL, satışta 5.575 TL seviyelerinde. 22 ayar bilezik gramı, alışta 6.076,43 TL, satışta 6.369,64 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, mücevherat sektöründeki hareketliliği yansıtıyor.

30 Mart 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için fırsat ve risk barındırıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, fiyat hareketliliği ve ekonominin durumu, yatırım kararlarını etkilemekte. Yatırımcıların bu verileri dikkatle takip etmesi, gelecekteki stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı olacaktır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.470,65
6.471,78
% 0.83
10:02
Ons Altın / TL
201.341,22
201.385,52
% 0.87
10:17
Ons Altın / USD
4.527,91
4.528,56
% 0.77
10:17
Çeyrek Altın
10.353,04
10.581,36
% 0.83
10:02
Yarım Altın
20.641,38
21.162,73
% 0.83
10:02
Ziynet Altın
41.404,04
42.186,51
% 0.81
10:02
Cumhuriyet Altını
44.176,00
44.844,00
% 1.11
13:00
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

