Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Temmuz Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları önemli bir yatırım aracı. Yatırımcılar, altın piyasasındaki fiyat hareketlerini dikkatle izliyor. Bugünün verilerine göre ons altın fiyatı 4.035,61 Dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın alış fiyatı 6.158,42 TL, satış fiyatı ise 6.159,26 TL. Bu veriler, yatırımcıların küçük birimlerde altın alım-satımı yaparak nasıl kazanç sağladığını gösteriyor. Özellikle yatırımcılar, gram altındaki fiyat seviyelerini izliyor. Bu seviyeler, daha fazla kazanç sağlamak adına dikkatli adımlar atılmasını gerektiriyor.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 9.853,48 TL, satış fiyatı ise 10.070,39 TL olarak güncellenmiş durumda. Çeyrek altın, değerli bir hediye seçeneği olarak tercih edilir. Piyasalardaki fiyat değişimleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yarım altın, daha yüksek bir değere sahip. Alış fiyatı 19.645,37 TL, satış fiyatı ise 20.140,78 TL. Bu fiyatlar, yatırımcıların büyük yatırımlar yapma isteğini gösteriyor. Piyasa, bu açıdan önemli bir döneme girmiş durumda.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 40.428 TL, satış fiyatı ise 41.044 TL. Cumhuriyet altını, güvenilir bir yatırım aracı olmasının yanı sıra tarihsel olarak değer artışına tanıklık etmiştir. Bu nedenle alternatif yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Gremse altını, alışta 99.309 TL, satışta ise 99.989 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ata altın fiyatları ise alış 40.632 TL, satış 41.055 TL. Bu iki altın türü hediye olarak da sıkça tercih ediliyor.

Ziynet altını alış fiyatı 39.413,90 TL, satış fiyatı 40.158,38 TL. Hem yatırım amaçlı alımlarda hem de özel günlerde sık tercih edilir. Belirtilen fiyatlar, mevcut piyasa koşullarında yatırımcıların kararlarını etkiliyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekici. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.347,13 TL, satışta 4.504,96 TL. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.215,67 TL, satışta 4.930 TL olarak belirlenmiş. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 5.583,34 TL, satış fiyatı 5.771,78 TL. Bu fiyatlar, el işçiliği ve altın kalitesine göre değişiklik gösteriyor.

Altın fiyatları, günümüzün ekonomik şartları ile dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcılar için altın güvenli bir liman. Günlük fiyat değişimleri ve trendler, bu piyasayı takip edenlerin kararlarına yön veriyor. 30 Temmuz 2026 itibarıyla güncel altın fiyatlarının takibi, gelecekteki yatırım kararları için kritik bir öneme sahip.