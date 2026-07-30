FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Temmuz Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

30 Temmuz 2026'da altın fiyatları yatırımcılar için önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Bugünkü verilere göre ons altın 4.035,61 Dolar seviyesindeyken, gram altın 6.158,42 TL alış ve 6.159,26 TL satış fiyatına sahip. Çeyrek altın 9.853,48 TL alış, 10.070,39 TL satış değerlendiriliyor. Yarım altın, Cumhuriyet altını ve bilezik fiyatları ise piyasa koşullarına göre değişkenlik gösteriyor. Güncel fiyatların takibi, gelecekteki yatırım kararları için büyük önem taşıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Temmuz Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları önemli bir yatırım aracı. Yatırımcılar, altın piyasasındaki fiyat hareketlerini dikkatle izliyor. Bugünün verilerine göre ons altın fiyatı 4.035,61 Dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın alış fiyatı 6.158,42 TL, satış fiyatı ise 6.159,26 TL. Bu veriler, yatırımcıların küçük birimlerde altın alım-satımı yaparak nasıl kazanç sağladığını gösteriyor. Özellikle yatırımcılar, gram altındaki fiyat seviyelerini izliyor. Bu seviyeler, daha fazla kazanç sağlamak adına dikkatli adımlar atılmasını gerektiriyor.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 9.853,48 TL, satış fiyatı ise 10.070,39 TL olarak güncellenmiş durumda. Çeyrek altın, değerli bir hediye seçeneği olarak tercih edilir. Piyasalardaki fiyat değişimleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yarım altın, daha yüksek bir değere sahip. Alış fiyatı 19.645,37 TL, satış fiyatı ise 20.140,78 TL. Bu fiyatlar, yatırımcıların büyük yatırımlar yapma isteğini gösteriyor. Piyasa, bu açıdan önemli bir döneme girmiş durumda.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 40.428 TL, satış fiyatı ise 41.044 TL. Cumhuriyet altını, güvenilir bir yatırım aracı olmasının yanı sıra tarihsel olarak değer artışına tanıklık etmiştir. Bu nedenle alternatif yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Gremse altını, alışta 99.309 TL, satışta ise 99.989 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ata altın fiyatları ise alış 40.632 TL, satış 41.055 TL. Bu iki altın türü hediye olarak da sıkça tercih ediliyor.

Ziynet altını alış fiyatı 39.413,90 TL, satış fiyatı 40.158,38 TL. Hem yatırım amaçlı alımlarda hem de özel günlerde sık tercih edilir. Belirtilen fiyatlar, mevcut piyasa koşullarında yatırımcıların kararlarını etkiliyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekici. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.347,13 TL, satışta 4.504,96 TL. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.215,67 TL, satışta 4.930 TL olarak belirlenmiş. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 5.583,34 TL, satış fiyatı 5.771,78 TL. Bu fiyatlar, el işçiliği ve altın kalitesine göre değişiklik gösteriyor.

Altın fiyatları, günümüzün ekonomik şartları ile dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcılar için altın güvenli bir liman. Günlük fiyat değişimleri ve trendler, bu piyasayı takip edenlerin kararlarına yön veriyor. 30 Temmuz 2026 itibarıyla güncel altın fiyatlarının takibi, gelecekteki yatırım kararları için kritik bir öneme sahip.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Temmuz Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağustosta ekonomide yoğun veri gündemiAğustosta ekonomide yoğun veri gündemi
Faizsiz kredide limit arttı! Uzmanlar iki konuya dikkat çektiFaizsiz kredide limit arttı! Uzmanlar iki konuya dikkat çekti

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.159,80
6.160,73
% -0.6
11:04
Ons Altın / TL
192.225,57
192.266,18
% -0.26
11:18
Ons Altın / USD
4.054,22
4.054,85
% -0.32
11:19
Çeyrek Altın
9.855,67
10.072,79
% -0.6
11:04
Yarım Altın
19.649,75
20.145,57
% -0.6
11:04
Ziynet Altın
39.422,69
40.167,93
% -0.6
11:04
Cumhuriyet Altını
40.428,00
41.044,00
% -0.36
17:05
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! "Önümüzdeki günlerde yasal düzenlemeyi Meclis'e sunacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! "Önümüzdeki günlerde yasal düzenlemeyi Meclis'e sunacağız"

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

FED'in faiz kararı belli oldu!

FED'in faiz kararı belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.