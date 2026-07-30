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Merkez Bankası rezervleri 162,6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 116 milyon dolar artarak 162 milyar 606 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası rezervleri 162,6 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 24 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 31 milyon dolar azalarak 62 milyar 396 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Temmuz'da 65 milyar 427 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 5 milyar 147 milyon dolar artışla 95 milyar 63 milyon dolardan 100 milyar 210 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 116 milyon dolar artarak 160 milyar 490 milyon dolardan 162 milyar 606 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Merkez Bankası rezervleri 162,6 milyar dolar oldu 1

Merkez Bankası rezervleri 162,6 milyar dolar oldu 2

Merkez Bankası rezervleri 162,6 milyar dolar oldu 3

Merkez Bankası rezervleri 162,6 milyar dolar oldu 4

Merkez Bankası rezervleri 162,6 milyar dolar oldu 5

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
döviz Altın TCMB Merkez Bankası
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