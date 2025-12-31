FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Aralık Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Dolar bazında ons altın 4.326,77 TL seviyesinde işlem görüyor. Yerel piyasalarda gram altın ise 5.973,281 TL alış fiyatı ile yatırımcılar için güvenli bir liman sunuyor. Çeyrek altın fiyatları 9.557,25 TL alış ve 9.767,47 TL satış seviyelerine ulaştı. Küresel ekonomik dalgalanmalar altın ve döviz kurlarını etkilemektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Aralık Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Akalp

Altın Fiyatlarında Güncel Durum

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların ve piyasaların dikkatini çekmektedir. Saat 10:00'da, ons altın Dolar bazında 4.326,77 TL'den işlem görmektedir. Bu seviye, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmaktadır. Dolar üzerinden belirlenen fiyat, döviz kurlarındaki değişikliklerle ilişkilidir. Küresel ekonomik faktörler de bu durumu etkilemektedir.

Gram altın, Türk Lirası bazında 5.973,281 TL alış ve 5.973,986 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. Yerel piyasalarda gram altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olarak öne çıkmaktadır. Bu fiyatlar, alım satımda aktif bireyler için önemli bir referans noktasıdır.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 9.557,25 TL, satışta ise 9.767,47 TL seviyesine ulaşmıştır. Yarım altın, en son 19.054,77 TL alış ve 19.534,93 TL satış fiyatlarına sahiptir. Cumhuriyet altını ise dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 41.259 TL, satış fiyatı ise 41.883 TL'dir. Bu fiyatlar, Türkiye'de özel günler için tercih edilen altının değerini yansıtmaktadır.

Gremse altın, alış fiyatı olarak 98.243 TL, satış fiyatı ise 100.241 TL'den işlem görmektedir. Ata altın, 40.986 TL alış ve 41.352 TL satış fiyatlarıyla piyasada bulunmaktadır. Ziynet altını almak isteyenler için alış fiyatı 38.229 TL, satış fiyatı ise 38.950,39 TL olarak belirlenmiştir.

Bilezik piyasasında ise 14 ayar bilezik gramı 3.378,50 TL alış ve 4.520,01 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı, 4.297,55 TL alış ve 5.070 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekmektedir. 22 ayar bilezik gramı, alışta 5.585,55 TL, satışta ise 5.855,40 TL seviyesindedir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 5.943,415 TL, satış fiyatı ise 5.944,116 TL olarak belirlenmiştir. Tüm bu fiyatlar, piyasalardaki genel eğilimleri anlamak açısından önemlidir. Altın, tarihsel olarak belirsizlik dönemlerinde bir değer saklama aracı olarak öne çıkmaktadır. Piyasalardaki gelişmeler, yatırımcıların altına yönelimi üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muayene katılım ücretlerine zam geldi!Muayene katılım ücretlerine zam geldi!
1 Ocak 2026 bankalar açık mı? Bankalar yılbaşı tatilinde açık mı?1 Ocak 2026 bankalar açık mı? Bankalar yılbaşı tatilinde açık mı?

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.985,32
5.986,08
% -0.12
10:28
Ons Altın / TL
186.050,71
186.121,55
% -0.17
10:43
Ons Altın / USD
4.330,88
4.331,43
% -0.24
10:43
Çeyrek Altın
9.576,50
9.787,23
% -0.12
10:28
Yarım Altın
19.093,15
19.574,47
% -0.12
10:28
Ziynet Altın
38.306,02
39.029,21
% -0.12
10:28
Cumhuriyet Altını
41.259,00
41.883,00
% 0.82
16:58
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.