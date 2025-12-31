Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Aralık Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Güncel Durum

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların ve piyasaların dikkatini çekmektedir. Saat 10:00'da, ons altın Dolar bazında 4.326,77 TL'den işlem görmektedir. Bu seviye, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmaktadır. Dolar üzerinden belirlenen fiyat, döviz kurlarındaki değişikliklerle ilişkilidir. Küresel ekonomik faktörler de bu durumu etkilemektedir.

Gram altın, Türk Lirası bazında 5.973,281 TL alış ve 5.973,986 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. Yerel piyasalarda gram altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olarak öne çıkmaktadır. Bu fiyatlar, alım satımda aktif bireyler için önemli bir referans noktasıdır.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 9.557,25 TL, satışta ise 9.767,47 TL seviyesine ulaşmıştır. Yarım altın, en son 19.054,77 TL alış ve 19.534,93 TL satış fiyatlarına sahiptir. Cumhuriyet altını ise dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 41.259 TL, satış fiyatı ise 41.883 TL'dir. Bu fiyatlar, Türkiye'de özel günler için tercih edilen altının değerini yansıtmaktadır.

Gremse altın, alış fiyatı olarak 98.243 TL, satış fiyatı ise 100.241 TL'den işlem görmektedir. Ata altın, 40.986 TL alış ve 41.352 TL satış fiyatlarıyla piyasada bulunmaktadır. Ziynet altını almak isteyenler için alış fiyatı 38.229 TL, satış fiyatı ise 38.950,39 TL olarak belirlenmiştir.

Bilezik piyasasında ise 14 ayar bilezik gramı 3.378,50 TL alış ve 4.520,01 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı, 4.297,55 TL alış ve 5.070 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekmektedir. 22 ayar bilezik gramı, alışta 5.585,55 TL, satışta ise 5.855,40 TL seviyesindedir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 5.943,415 TL, satış fiyatı ise 5.944,116 TL olarak belirlenmiştir. Tüm bu fiyatlar, piyasalardaki genel eğilimleri anlamak açısından önemlidir. Altın, tarihsel olarak belirsizlik dönemlerinde bir değer saklama aracı olarak öne çıkmaktadır. Piyasalardaki gelişmeler, yatırımcıların altına yönelimi üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır.