Bugün çeyrek altın kaç TL? 6 Ekim Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

6 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatları global piyasalardaki dalgalanmalara paralel hareket ediyor. Saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin ilgisini çekiyor. Bu günkü verilere göre, gram altın alış fiyatı 5.269,79 TL, satış fiyatı ise 5.270,37 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, yatırımcılar için önemli bir likidite ve değer saklama fırsatı sunuyor.

Diğer altın türlerinin fiyatları da dikkat çekiyor. Çeyrek altın 8.431,67 TL alış ve 8.617,05 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Yarım altının fiyatı ise alışta 16.810,64 TL, satışta ise 17.234,11 TL olarak kaydedilmiştir. Çeyrek ve yarım altın, düğün ve özel günlerin en çok tercih edilen hediyeleri arasındadır. Bu dönemde talep artışı yaşanmaktadır.

Cumhuriyet altınının fiyatı 35.591 TL alış ve 36.129 TL satış olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar açısından Cumhuriyet altını, uzun vadede değerlendirilen bir saklama aracı konumundadır. Hem yüksek alım satım fiyatları hem de tarihsel değeri nedeniyle tercih edilmektedir.

Gremse altın fiyatları da yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Güncel alış-satış fiyatları, sırasıyla 87.634 TL ve 88.361 TL olarak kaydedilmiştir. Ata altın için alış fiyatı 36.104 TL, satış fiyatı ise 36.431 TL’dir. Ziynet altın ise alışta 33.726,67 TL, satışta 34.362,81 TL seviyelerinde işlem görmektedir.

Bilezik altın fiyatları gram bazında farklılık göstermektedir. 14 Ayar bilezik gramı için alış fiyatı 2.971,19 TL, satış fiyatı ise 4.032,45 TL’dir. 18 Ayar bilezik gramı alışta 3.788,23 TL, satışta 4.290 TL seviyesinde işlem görmektedir. 22 Ayar bilezik gramı ise alışta 4.923,68 TL, satışta ise 5.142,81 TL’dir. Bu fiyatlar, altın alım satımında önemli olmaktadır.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları, alışta 5.243,44 TL, satışta ise 5.244,02 TL olarak kaydedilmiştir. Altın, piyasalarda güvenli liman olarak değerlendirilmektedir. Yatırımcılar ve altın alım satışı yapan bireyler, mevcut fiyatları göz önünde bulundurarak kararlarını vermelidir.

06 Ekim 2025'te altın fiyatları, piyasa dalgalanmaları ve ekonomik verilere bağlı olarak değişiklik göstermekte. Yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin fiyat hareketlerini dikkatle izlemeleri büyük önem taşımaktadır. Olası fırsatlar kaçırılmamalıdır.