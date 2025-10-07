FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 7 Ekim Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 7 Ekim Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 7 Ekim Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları, finansal piyasalarda önemli bir yer tutuyor. Bu durum yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 3.956,18 dolardan işlem görüyor. Bu, global piyasalardaki altın talebinin arttığını gösteriyor. Yatırımcılar altına yöneliyor.

Gram altın alıcılar için 5.303,971 TL’den işlem görmekte. Satış fiyatı ise 5.304,56 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, bireysel yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için önemli bir yatırım aracı. Dolar bazındaki uygulamalar, yerel para birimi üzerindeki etkisiyle dikkat çekiyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 8.486,35 TL, satışta ise 8.672,96 TL olarak belirlenmiş. Çeyrek altın, Türkiye'de en çok tercih edilen altın türlerinden. Hediye verme kültüründe önemli bir yer tutuyor. Yarım altın ise alışta 16.919,67 TL, satışta 17.345,91 TL fiyatlarla işlem görmekte. Yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 36.191 TL, satış fiyatı 36.737 TL seviyelerinde. Bu değerli maden, yatırım amacıyla ve birikim yapmak isteyenler için önemli bir seçenek. Gremse altın ise alış fiyatı 88.396 TL, satış fiyatı ise 89.229 TL. Bu tür altınlar, yatırımcılar arasında yüklü alım satım işlemleri yapılıyor.

Ata altın, alışta 36.445 TL, satışta ise 36.789 TL ile işlem görmekte. Ata altın, geleneksel olarak düğünlerde tercih edilen bir altın türü. Bu nedenle yerel piyasalarda sıkça rastlanıyor. Ziynet altın fiyatları, alışta 33.945,41 TL, satışta ise 34.585,73 TL ile günlük fiyatlar arasında yer alıyor.

Son olarak, bilezik altın fiyatlarına bakacak olursak, 14 ayar bilezik gramı alışta 2.997,56 TL, satışta 4.067,15 TL. 18 ayar bilezik gramı alışta 3.822,75 TL, satışta 4.370 TL değerinde. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 4.966,54 TL, satışta 5.193,53 TL üzerinden işlem görüyor. Bilezik altın, takı ve aksesuar olarak tercih ediliyor. Aynı zamanda yatırım aracı olarak değerlendiriliyor.

Altın fiyatlarının seyri, piyasalardaki belirsizliklere ve ekonomik verilere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yatırımcılar için altının potansiyeli dikkat çekici. Bu süreçte altın fiyatları yakından izlenmeye değer.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 7 Ekim Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 Ocak'ta başlayacak! '30 bin lira ekstra masraf'1 Ocak'ta başlayacak! '30 bin lira ekstra masraf'
İndirim geliyor! Tabela tamamen değişiyor İndirim geliyor! Tabela tamamen değişiyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.299,31
5.300,00
% -0.17
10:06
Ons Altın / TL
164.581,80
164.609,36
% -0.31
10:21
Ons Altın / USD
3.946,73
3.947,23
% -0.34
10:21
Çeyrek Altın
8.478,89
8.665,50
% -0.17
10:06
Yarım Altın
16.904,78
17.331,01
% -0.17
10:06
Ziynet Altın
33.915,55
34.556,02
% -0.17
10:06
Cumhuriyet Altını
36.191,00
36.737,00
% 1.68
17:01
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.