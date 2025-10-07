Bugün çeyrek altın kaç TL? 7 Ekim Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, finansal piyasalarda önemli bir yer tutuyor. Bu durum yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 3.956,18 dolardan işlem görüyor. Bu, global piyasalardaki altın talebinin arttığını gösteriyor. Yatırımcılar altına yöneliyor.

Gram altın alıcılar için 5.303,971 TL’den işlem görmekte. Satış fiyatı ise 5.304,56 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, bireysel yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için önemli bir yatırım aracı. Dolar bazındaki uygulamalar, yerel para birimi üzerindeki etkisiyle dikkat çekiyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 8.486,35 TL, satışta ise 8.672,96 TL olarak belirlenmiş. Çeyrek altın, Türkiye'de en çok tercih edilen altın türlerinden. Hediye verme kültüründe önemli bir yer tutuyor. Yarım altın ise alışta 16.919,67 TL, satışta 17.345,91 TL fiyatlarla işlem görmekte. Yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 36.191 TL, satış fiyatı 36.737 TL seviyelerinde. Bu değerli maden, yatırım amacıyla ve birikim yapmak isteyenler için önemli bir seçenek. Gremse altın ise alış fiyatı 88.396 TL, satış fiyatı ise 89.229 TL. Bu tür altınlar, yatırımcılar arasında yüklü alım satım işlemleri yapılıyor.

Ata altın, alışta 36.445 TL, satışta ise 36.789 TL ile işlem görmekte. Ata altın, geleneksel olarak düğünlerde tercih edilen bir altın türü. Bu nedenle yerel piyasalarda sıkça rastlanıyor. Ziynet altın fiyatları, alışta 33.945,41 TL, satışta ise 34.585,73 TL ile günlük fiyatlar arasında yer alıyor.

Son olarak, bilezik altın fiyatlarına bakacak olursak, 14 ayar bilezik gramı alışta 2.997,56 TL, satışta 4.067,15 TL. 18 ayar bilezik gramı alışta 3.822,75 TL, satışta 4.370 TL değerinde. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 4.966,54 TL, satışta 5.193,53 TL üzerinden işlem görüyor. Bilezik altın, takı ve aksesuar olarak tercih ediliyor. Aynı zamanda yatırım aracı olarak değerlendiriliyor.

Altın fiyatlarının seyri, piyasalardaki belirsizliklere ve ekonomik verilere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yatırımcılar için altının potansiyeli dikkat çekici. Bu süreçte altın fiyatları yakından izlenmeye değer.