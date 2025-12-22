Bugünkü çeyrek altın fiyatları 22 Aralık 2025 1 çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın, 22 Aralık 2025 tarihinde 9.764,59 TL seviyesinden işlemlere başlamışdı. Günün devamında yapılan işlemler sonucunda en yüksek 9.969,02 TL, en düşük 9.732,00 TL seviyeleri kaydedildi. İşlem hacmi gün boyunca bu fiyat aralığında oluşmuş ve gün sonu kapanış değeri 9.959,35 TL olarak gerçekleşti. G

Önceki işlem gününde çeyrek altının kapanış fiyatı 9.764,59 TL olarak belirlenmişti. Bugün oluşan fiyat aralıkları dikkate alındığında gün içi dalgalanma oranı yaklaşık %2,44 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, bugünkü kapanış fiyatı ile önceki kapanış karşılaştırıldığında fiyatlarda %1,99 oranında bir değişim meydana geldiği görülmektedir.

Son beş işlem gününe ait kapanış fiyatları sırasıyla 9.957,63 TL, 9.764,59 TL, 9.737,35 TL, 9.749,64 TL, 9.662,34 TL TL olarak kaydedildi. Beş günlük dönem içerisinde çeyrek altının en düşük kapanış fiyatı 9.662,34 TL, en yüksek kapanış fiyatı ise 9.957,63 TL seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde oluşan kapanış fiyatları, kısa vadeli fiyat hareketlerinin karşılaştırılmasına imkân tanıyan bir veri seti ortaya koymaktadır.