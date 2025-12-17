Bugünkü gram altın fiyatları 17 Aralık 2025 1 gram altın ne kadar?

Gram altın, 17 Aralık 2025 tarihinde 5.909,69 TL seviyesinden işlemlere başladı. Günün devamında yapılan işlemler sonucunda en yüksek 5.970,25 TL, en düşük 5.900,80 TL seviyeleri kaydedilmişti. İşlem hacmi gün boyunca bu fiyat aralığında oluşmuş ve gün sonu kapanış değeri 5.962,11 TL olarak gerçekleşmişti.

Önceki işlem gününde gram altının kapanış fiyatı 5.909,69 TL olarak belirlenmişti. Bugün oluşan fiyat aralıkları dikkate alındığında gün içi dalgalanma oranı yaklaşık %1,18 olarak hesaplanmıştı. Ayrıca, bugünkü kapanış fiyatı ile önceki kapanış karşılaştırıldığında fiyatlarda %0,89 oranında bir değişim meydana geldiği görülmektedir.

Son beş işlem gününe ait kapanış fiyatları sırasıyla 5.962,09 TL, 5.909,69 TL, 5.909,08 TL, 5.902,25 TL, 5.856,86 TL TL olarak kaydedilmişti. Beş günlük dönem içerisinde gram altının en düşük kapanış fiyatı 5.856,86 TL, en yüksek kapanış fiyatı ise 5.962,09 TL seviyesinde gerçekleşmişti.