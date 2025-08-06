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'Bütün varlıklarınız gider' Uzman isim altını olanları uyardı! 'Daha cazip geliyor ama...'

Altınlarını kuyumcuya emanet edenlerin mağduriyet yaşadığına dair iddialar ve son dönemde gündeme gelen olaylar kuyumcuya emanet olarak altın vermenin ne kadar güvenli olduğu sorusunu akıllara getirdi. Özellikle kazanç ve getiri elde etmek için de bu yöntemi tercih edenlerin olduğu vurgulanırken uzman isim söz konusu yöntemle ilgili uyardı. İslam Memiş "Günün birinde patlak verdiği zaman bütün varlıklarınız gidiyor. Hiçbir kuyumcunun emanet alma olayı söz konusu olamaz. Yasak" dedi.

'Bütün varlıklarınız gider' Uzman isim altını olanları uyardı! 'Daha cazip geliyor ama...'
Hande Dağ

Altınları kuyumcuya bırakıp güven ve kazanç elde etmek isteyenlerin yaşadığı mağduriyetlere ilişkin iddialar sık sık gündem oluyor. Son dönemde yaşanan olaylarla beraber altınları kuyumcuya emanet etmenin ne kadar güvenli olduğu sorusu akıllara geldi.

Bütün varlıklarınız gider Uzman isim altını olanları uyardı! Daha cazip geliyor ama... 1

"KAR GETİRİSİ ELDE ETMEK İÇİN..."

A Haber'de yer alan habere göre; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Birincisi kar getirisi elde etmek için yani tefecilik modeli. Kişi diyor ki elindeki altınlarını ver, aylık olarak şu kadar getiri veriyorum. Şimdi hesap kitap yapıyorlar. Ben bu altını bugün bozdurduğum zaman, bankaya verdiğim zaman ne kadar mevduat faiz getirim var ve kuyumcu daha fazla miktarda bir getiri taahhüt ettiği için daha cazip geliyor" dedi.

Bütün varlıklarınız gider Uzman isim altını olanları uyardı! Daha cazip geliyor ama... 2

Birçok kişinin elindeki altınları kuyumcuya bıraktığı, karşılığında da aylık olarak belirli bir getiri aldığı belirtildi. Ancak uzmanlara göre bu yöntemin yasal olmadığı vurgulandı. Üstelik her an altınlardan olma riskinin de bulunduğu aktarıldı.

Bütün varlıklarınız gider Uzman isim altını olanları uyardı! Daha cazip geliyor ama... 3

"GÜNÜN BİRİNDE PATLAK VERDİĞİ ZAMAN BÜTÜN VARLIKLARINIZ GİDİYOR"

Memiş "Kuyumculuk sektörü Ticaret Bakanlığına bağlı ve hiçbir kuyumcunun emanet alma olayı söz konusu olamaz. Yasak. Getiri karşılığında kuyumcuya bırakmış oluyor. 1, 2, 3 gayet aylık olarak getirisini alıyor. Örnek verelim; 2 milyonluk bir altınınız var, ayda 50 bin lira, 50 bin lira aldığınızı düşünün ama günün birinde patlak verdiği zaman bütün varlıklarınız gidiyor" ifadelerini kullandı.

Bütün varlıklarınız gider Uzman isim altını olanları uyardı! Daha cazip geliyor ama... 4

Uzmanların; altın emanet etme yönteminin yasal ve güvenli olmadığı yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi. Memiş "Hiçbir kuyumcunun emanet alma olayı söz konusu olamaz. Yasak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın
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