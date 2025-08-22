FİNANS

CANLI ALTIN| Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, ons altın, çeyrek altın... (22 Ağustos 2025)

22 Ağustos 2025 tarihinde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Buna göre, altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 387 liradan işlem görüyor. Peki, altın piyasasında son durum ne? İşte altın fiyatlarındaki son durum...

Altının gramı dün günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 4 bin 394 liradan tamamlamıştı. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 215 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 752 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,4 azalışla 3 bin 327 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomi ve ticarete yansımaları izlenmeye devam edilirken, gözler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlara çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün sempozyumda yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in beklendiği ölçüde faiz indirimine gitmeyebileceği endişeleri ve Fed Başkanının sözlü yönlendirmesinde "güvercin"den uzak bir ton kullanabileceği öngörüleri ile jeopolitik risklerin azalması altının ons fiyatını düşüş yönünde etkiliyor.

Sempozyumda, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda başta olmak üzere önemli merkez bankalarının başkan ve yetkilileri de açıklamalarda bulunacak.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi yönündeki gelişmeler takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.386,80
4.389,64
% -0.12
10:54
Ons Altın / TL
136.444,35
136.468,10
% -0.17
11:09
Ons Altın / USD
3.326,89
3.327,48
% -0.35
11:09
Çeyrek Altın
7.018,87
7.177,07
% -0.12
10:54
Yarım Altın
13.993,88
14.354,13
% -0.12
10:54
Ziynet Altın
28.075,49
28.620,47
% -0.12
10:54
Cumhuriyet Altını
29.285,00
29.728,00
% -0.17
17:01

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın ons altın
