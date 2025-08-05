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Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatları son durum! İşte 5 Ağustos Salı canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son durum... Gram altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Altının gramı, 5 Ağustos 2025 Salı gününe yatay başlamasının ardından 4 bin 409 liradan işlem görüyor. İşte canlı altın fiyatları ve anlık hareketler...

Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatları son durum! İşte 5 Ağustos Salı canlı altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu 5 Ağustos 2025 Salı? Çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı merakla araştırılıyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 409 liradan tamamlamıştı. İşte güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatları son durum! İşte 5 Ağustos Salı canlı altın fiyatları 1

Altının gram fiyatı, saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yatay seyirle 4 bin 409 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 385 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 790 liradan satılıyor.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatları son durum! İşte 5 Ağustos Salı canlı altın fiyatları 2

CANLI ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatları son durum! İşte 5 Ağustos Salı canlı altın fiyatları 3

Altının onsu da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 3 bin 370 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının eylül ayında faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilerin güç kazanması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatları son durum! İşte 5 Ağustos Salı canlı altın fiyatları 4

Bankadan beklenen faiz indirimlerinin ABD ekonomisini destekleyeceğine yönelik öngörülerle dolara olan talebin artması ve artan risk iştahıyla yatırımcıların pay piyasalarına yönelmesi altın fiyatlarında düşüş eğilimine neden oldu.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, ABD'de dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.410,75
4.411,20
% 0.01
10:21
Ons Altın / TL
137.312,62
137.337,53
% 0.1
10:36
Ons Altın / USD
3.375,01
3.375,39
% 0.04
10:36
Çeyrek Altın
7.057,20
7.212,31
% 0.01
10:21
Yarım Altın
14.070,30
14.424,61
% 0.01
10:21
Ziynet Altın
28.228,81
28.761,00
% 0.01
10:21
Cumhuriyet Altını
29.289,00
29.731,00
% 0.4
17:06

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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