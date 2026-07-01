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Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 1 Temmuz güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 957 liradan işlem görüyor. 1 Temmuz 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 1 Temmuz güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 6 bin 12 liradan tamamlamıştı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 5 bin 957 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 1 Temmuz güncel altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 9 bin 832 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 225 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 1 Temmuz güncel altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 968 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 1 Temmuz güncel altın fiyatları 3

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın bitmesi konusunda taraflar arasında devam eden görüşmeler ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 1 Temmuz güncel altın fiyatları 4

Güçlü dolar ve yükselen tahvil faizlerinin altının ons fiyatında oluşturduğu baskı devam ederken gözler bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Avrupa Merkez Bankası (ECB) Forumu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi.

Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 1 Temmuz güncel altın fiyatları 5

Analistler, ABD'de istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelebileceğine yönelik tahminlerin öne çıktığını belirterek, bu durumun Fed'e yönelik faiz beklentilerine de etki edebileceğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 84 ihtimalle eylül ayında politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri, büyük merkez bankalarının başkanlarının açıklamaları ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.958,23
5.959,19
% -0.88
11:09
Ons Altın / TL
185.744,36
185.820,00
% -0.64
11:24
Ons Altın / USD
3.980,08
3.980,66
% -0.68
11:24
Çeyrek Altın
9.533,16
9.743,27
% -0.88
11:09
Yarım Altın
19.006,74
19.486,54
% -0.88
11:09
Ziynet Altın
38.132,65
38.853,90
% -0.88
11:09
Cumhuriyet Altını
40.037,00
40.641,00
% -0.95
17:02
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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