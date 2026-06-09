Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 9 Haziran 2026 altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 6 bin 420 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 6 bin 433 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 640 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 370 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,1 değer kazancıyla 4 bin 335 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini belirterek, "Önümüzdeki 2 hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." dedi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde ise karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in, İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Bölgede gerilimin azalmasıyla petrol fiyatlarında ve dolar endeksinde görülen düşüş altın fiyatlarını destekliyor.

Diğer taraftan, ABD Merkez Bankasının bu yıl faiz artırımına gideceğine dair öngörülerin gücünü korumasının altın fiyatlarını baskılamaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır