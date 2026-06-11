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Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 11 Haziran 2026 altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 70 liradan işlem görüyor. 11 Haziran 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 11 Haziran 2026 altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 4,4 altında 6 bin 36 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 6 bin 70 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 11 Haziran 2026 altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 340 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 11 Haziran 2026 altın fiyatları 2

Dün 4 bin 71 dolara gerileyerek 24 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gören altının onsu, bugün önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 4 bin 88 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 11 Haziran 2026 altın fiyatları 3

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yeniden şiddetli çatışmalara dönüşebileceği endişeleri varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 11 Haziran 2026 altın fiyatları 4

Orta Doğu'daki gerilimlerin enflasyon risklerini artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılmasına karşın aşırı düşüşlerden kaynaklı alım fırsatıyla altın fiyatlarında yükseliş eğilimi görüldü.

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 11 Haziran 2026 altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.087,98
6.088,91
% 0.83
10:54
Ons Altın / TL
189.700,11
189.741,73
% 1.01
11:09
Ons Altın / USD
4.109,98
4.110,62
% 0.95
11:09
Çeyrek Altın
9.740,76
9.955,37
% 0.83
10:54
Yarım Altın
19.420,65
19.910,74
% 0.83
10:54
Ziynet Altın
38.963,05
39.699,71
% 0.83
10:54
Cumhuriyet Altını
41.479,00
42.104,00
% -3.05
16:57
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