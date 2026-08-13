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Çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 724 liradan işlem görüyor. 13 Ağustos 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 6 bin 769 liradan tamamladı. Bugüne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 724 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 39 liradan, Cumhuriyet altını da 43 bin 953 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe altın fiyatları 2

Altının onsu bugün yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 379 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe altın fiyatları 3

ABD'de dün açıklanan tüketici enflasyonu temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,4 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Analistler, söz konusu verilerin enflasyonda yavaşlama trendinin tekrar rayına girdiğine dair görüşleri güçlendirdiğini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına yönelik beklentileri ötelediğini ifade etti.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran'ın anlaştığına yönelik üçüncü taraflardan gelen açıklamalar dikkati çekti. Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD ve İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak olan İslamabad Mutabakatı kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda "anlaştıklarını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu belirtti.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe altın fiyatları 4

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının herkes tarafından "çelikten duvar" olarak nitelendirildiğini ve İran'ın bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını savunan Trump, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor. Devrim Muhafızları Ordusu kırıp geçirildi ve kaçıyorlar. Liderlikleri belirsiz. Paraları yok. Ülkeleri vuruluyor." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan düşüşle yüzde 4,68'e inerken, Orta Doğu'da uzlaşı sürecinin netlik kazanmaması ve Fed'in faiz patikasına ilişkin belirsizliklerle dolar endeksi yükselişini dün 3. işlem gününe taşıdı.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe altın fiyatları 5

Endeks, yüzde 0,1 artışla 99,9 seviyesine çıkarken gün içinde 100 barajını aştı. Dolar endeksi yeni günde de yüzde 0,1 yükselişle 100 seviyesinde bulunuyor. Altının onsundaki değerlenme ise dolardaki güçlenme ve tahvil faizlerindeki yüksek seyrin korunmasıyla hız kesti.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu, cari işlemler dengesi ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ile İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
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Ons Altın / TL
209.040,81
209.138,74
% -0.7
10:14
Ons Altın / USD
4.375,97
4.376,50
% -0.73
10:14
Çeyrek Altın
10.764,29
11.001,06
% -0.62
09:59
Yarım Altın
21.461,30
22.002,12
% -0.62
09:59
Ziynet Altın
43.057,15
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% -0.62
09:59
Cumhuriyet Altını
45.018,00
45.694,00
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