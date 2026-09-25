Çeyrek altın ne kadar oldu? 25 Eylül 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 718 liradan tamamlamıştı. Bugün güne yatay başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 721 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 33 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 931 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yüzde 0,2 değer kaybıyla 4 bin 269 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da yeni anlaşma sağlanabileceği umutlarıyla petrol fiyatlarındaki gevşeme, tahvil piyasalarındaki satış baskısının azalmasına katkı verdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5'in üzerinde kalmaya devam ederken, güçlü ABD verileri ABD Merkez Bankasının (Fed) ilave sıkılaşma beklentilerini canlı tutuyor. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri altın yatırımının alternatif maliyetini artırıyor.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Eylül ile biten haftada 197 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ABD ekonomisinin istihdam yaratma gücünü koruduğuna işaret ettiğini belirterek, güçlü istihdam görünümünün enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri artıran bir unsur olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır