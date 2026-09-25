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Uzaktan çalışanlar dikkat! Bir ilk... Mesai düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeyle haftanın bazı günlerinde işyerinde bazı günlerinde uzaktan çalışılmasının önü açılarak ilk kez bir mevzuatta açıkça yer aldı.

Uzaktan çalışanlar dikkat! Bir ilk... Mesai düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Devrim Karadağ

Pandemi ile hayatımıza giren uzaktan çalışma sistemiyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle birlikte 'haftanın birkaç günü ofiste, bazı günler uzaktan çalışma' modeli böylece ilk kez mevzuatta açık bir karşılık buldu.

ARTIK TEK TEK YAZACAK

Hibrit model uygulanacaksa hangi gün ofiste, hangi gün evde çalışılacağı artık iş sözleşmesinde tek tek yazacak.

Değişiklik, 2021'den bu yana yürürlükte olan yönetmeliğin 9. maddesine eklenen tek bir hükümle geldi. Buna göre 'iş görme ediminin bir bölümü işyerinde, diğer bölümü uzaktan çalışma yöntemiyle' yerine getirilebilecek.

Uzaktan çalışanlar dikkat! Bir ilk... Mesai düzenlemesi Resmi Gazete de yayımlandı 1

UZAKTAN ÇALIŞACAĞI GÜNLER VE ÇALIŞMA SAATLERİ...

Model uygulanacaksa üç şey sözleşmede açıkça yer alacak: çalışanın işyerine geleceği günler, uzaktan çalışacağı günler ve çalışma saatleri. Günlerin ve saatlerin dağılımını taraflar kendi aralarında belirleyecek, bu çalışma takvimi de iş sözleşmesinin parçası olacak.

Müşavirler Kulübü'nün değerlendirmesine göre hibrit düzen uygulamada çok yaygın olmasına rağmen bugüne kadar açık bir mevzuat dayanağından yoksundu. 10 Mart 2021'de yayımlanan asıl yönetmelik, yalnızca tamamen uzaktan yürütülen çalışmayı tarif ediyordu.

Uzaktan çalışanlar dikkat! Bir ilk... Mesai düzenlemesi Resmi Gazete de yayımlandı 2

Ancak yeni kural, herkese otomatik bir evden çalışma hakkı tanımıyor.

İKİ ŞART VAR

Hibrit modelin devreye girmesi için iki şart var: işin niteliğinin uzaktan yapılmaya uygun olması ve işçiyle işverenin bu konuda anlaşması. Yani hiçbir işveren çalışanını tek taraflı olarak hibrit düzene geçirmek zorunda değil, çalışan da bunu kendiliğinden bir hak olarak talep edemiyor.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine dayanan yönetmeliğin diğer kuralları aynen geçerli. Uzaktan çalışmak isteyen işçi talebini yazılı iletiyor, işveren de 30 gün içinde yanıt veriyor. Sözleşmede aksi yazmıyorsa gerekli araç ve malzemeyi işveren sağlıyor; iş sağlığı ve güvenliği ile veri korumaya ilişkin sorumluluk da işverende kalıyor.

Tehlikeli kimyasallar ya da radyoaktif maddelerle yapılan işler ve stratejik öneme sahip görevler ise uzaktan çalışma kapsamına hiç alınamıyor. Yeni hükümle birlikte, 'bu hafta hangi gün ofisteyim?' sorusunun cevabının imzalı bir belgeye bağlanması ve çalışma takviminin çok daha görünür hale gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete uzaktan çalışma
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