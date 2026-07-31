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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 31 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 240 liradan işlem görüyor. 31 Temmuz 2026 Cuma güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 31 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 252 liradan tamamlamıştı. Yeni güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 240 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 31 Temmuz altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 206 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 668 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 31 Temmuz altın fiyatları 2

Altının onsu bugün yüzde 0,4 azalışla 4 bin 86 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 31 Temmuz altın fiyatları 3

ABD ile İran arasında artan gerilim, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakması ve dolar endeksindeki dalgalanmalar, değerli metaller üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, dün açıklanan ABD’nin haziran ayı enflasyon verisinin beklenenden düşük gelmesiyle altının destek bulduğunu belirterek, bu veriyle faiz artışlarının yakın olduğuna dair endişelerin bir miktar hafiflediğini söyledi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 31 Temmuz altın fiyatları 4

Jeopolitik tarafta ise İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman ile görüşmeler yapıldığına dair açıklamaları da Orta Doğu'daki gerilimlerin hafifleyeceğine dair umutları artırdı.

Tüm bu gelişmeler ışığında temmuzda yükselişi yüzde 1,5'i geçen ons altın, 5 ay sonra ilk kez ayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hesaplar ve aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.228,24
6.229,22
% -0.45
10:00
Ons Altın / TL
193.751,39
193.833,46
% -0.42
10:15
Ons Altın / USD
4.077,38
4.078,00
% -0.63
10:15
Çeyrek Altın
9.965,19
10.184,78
% -0.45
10:00
Yarım Altın
19.868,10
20.369,56
% -0.45
10:00
Ziynet Altın
39.860,76
40.614,53
% -0.45
10:00
Cumhuriyet Altını
41.042,00
41.662,00
% 1.51
17:07
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